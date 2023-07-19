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Коммерсантъ FM
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Кремль намерен развивать сотрудничество с Киргизией несмотря на угрозу санкций США

Россия продолжает развивать двусторонние экономические отношения с Киргизией и «весьма дорожит» этим сотрудничеством, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал публикацию The Washington Post (WP) о том, что США введут санкции против Киргизии за помощь РФ в обходе ограничений.

Господин Песков сказал, что Киргизия является близким партнером и союзником России. Также две страны объединяет участие «в весьма продвинутых интеграционных процессах» — в частности, в ЕврАзЭс. Представитель Кремля убежден, что эта интеграция «приносит большую пользу самой Киргизии», и киргизская экономика «является бенефициаром дальнейшего развития этого интеграционного процесса».

«Мы намерены дальше развивать и наши двусторонние отношения с Киргизией, которыми мы весьма дорожим, а также все форматы нашей совместной интеграции»,— заключил Дмитрий Песков во время пресс-колла.

По данным WP, Вашингтон обвиняет Бишкек в поставках Москве подсанкционных товаров из Китая, Европы и Южной Кореи. В числе таких товаров — беспилотники, оптические прицелы и полупроводники. Отмечается, что в 2022 году объем экспорта из Киргизии в РФ вырос на 250%. Посольство Киргизии в США заверило, что Бишкек придерживается международных норм, пресекает контрабанду и другие виды незаконной торговли.

Лаура Кеффер

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