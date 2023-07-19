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Коммерсантъ FM
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WP: США введут санкции против Киргизии за помощь РФ в обходе ограничений

США в течение недели могут объявить о санкциях в отношении Киргизии, сообщили источники The Washington Post (WP). Как пишет газета, Вашингтон обвиняет Бишкек в поставках России подсанкционных товаров из Китая, Европы и Южной Кореи. Среди них беспилотники, оптические прицелы и полупроводники.

Решение о санкциях принимается после «месяцев безрезультативных визитов» в Бишкек американских и европейских дипломатов. «Кыргызстан, хоть и небольшая страна по сравнению с другими, является наглядным примером того, как все факторы одновременно создают неприемлемо благоприятные условия для уклонения (от санкций.— "Ъ")»,— сказал источник WP.

В качестве примера приводится закупка киргизскими компаниями «чувствительной электроники» из Китая и Южной Кореи в феврале–марте на тысячи долларов. За тот же период из Кыргызстана в РФ было экспортировано примерно такое же количество электроники. По версии Вашингтона, в большинстве своем закупщиками были «известные поставщики российской оборонной промышленности». Отмечается, что в 2022 году объем экспорта из Киргизии в РФ вырос на 250%.

Посольство Киргизии в США заявило WP, что Бишкек придерживается международных норм, пресекает контрабанду и другие виды незаконной торговли. Резкое увеличение объемов торговли с РФ диппредставительство связало отчасти с совершенствованием систем отслеживания товаров. Посольство также отметило, что не учитывается «реальный экономический контекст», так как РФ и Киргизия являются членами ЕАЭС и Россия является одним из основных торговых партнеров.

Как ЕС и США планируют контролировать помощь стран СНГ в обходе ограничений — в материале «Ъ FM» «Соблюдение санкций усилят "проповедями"».

Леонид Уварчев

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