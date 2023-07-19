Киргизия усилила экспортный контроль за товарами двойного назначения

Министерство коммерции и экономики Киргизии сообщило, что таможенная служба усилила меры экспортного контроля за товарами двойного назначения. Решение принято после консультаций с США и ЕС. В сообщении министерства признается единичный факт нарушения санкционных ограничений.

Согласно принятым мерам, продукцию двойного назначения разрешено будет ввозить и вывозить из Киргизии только после предоставления всех необходимых разрешительных документов. В ведомстве заявили, что в 2022 году в Казахстане были задержаны 14 китайских дронов DJI Agras T30, которые везли в РФ из Киргизии. По информации Минэкономики, беспилотники входят в национальный список контролируемой продукции.

Согласно закону, такой товар двойного назначения подлежит лицензированию при импорте, экспорте, реэкспорте и транзите. Министерство сообщило, что компания-поставщик не обращалась за получением документов на импорт в 2022 году. Ведомство утверждает, что это было единственное нарушение экспортного контроля и компания понесла ответственность.

Ранее сегодня газета The Washington Post сообщила, что США могут объявить о новых мерах экономического принуждения в отношении Киргизии в ответ на технологические и военные поставки в Россию. По информации собеседников издания, администрация президента США Джо Байдена приступила к разработке санкций после «нескольких месяцев безрезультатных визитов множества американских и европейских дипломатов» в Бишкек.

Александр Кислов