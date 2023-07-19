Рекордсменке мира добавили барьер

Героиней главного пока скандала года в легкой атлетике стала нигерийка Тоби Амусан, которая на прошлогоднем чемпионате мира в американском Юджине удивила экспертов, когда установила мировой рекорд в беге на 100 м с барьерами, сбросив со своего персонального достижения сразу три десятые секунды. Амусан уличили в пропуске трех допинг-тестов в течение календарного года, и это обстоятельство грозит ей дисквалификацией и пропуском очередного мирового первенства, которое состоится в августе в Будапеште.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран До прошлогоднего чемпионата мира в Юджине, на котором она выиграла золото и установила мировой рекорд, Тоби Амусан добивалась успехов лишь на континентальном, африканском, уровне

Фото: Lucy Nicholson / Reuters До прошлогоднего чемпионата мира в Юджине, на котором она выиграла золото и установила мировой рекорд, Тоби Амусан добивалась успехов лишь на континентальном, африканском, уровне

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Athletics Integrity Unit (AIU), подразделение Международной федерации легкой атлетики (World Athletics), отвечающее в том числе за контроль за соблюдением антидопингового регламента, объявило о том, что обнаружило нарушение у одной из самых известных в виде спортсменок. Это чемпионка и рекордсменка мира в беге на 100 м с барьерами Тоби Амусан. AIU уличило ее в пропуске трех допинг-тестов в течение 12 месяцев. По сути, по регламенту World Athletics оно почти эквивалентно положительной допинг-пробе. За него атлету полагается дисквалификация сроком от года до двух.

Эту новость AIU сообщило ровно за месяц до стартующего 19 августа в Будапеште очередного чемпионата мира. А превращение Тоби Амусан в суперзвезду состоялось на чемпионате предыдущем: он прошел летом 2022 года в американском Юджине. И это была одна из самых странных историй, когда-либо происходивших в легкой атлетике.

До американского первенства Тоби Амусан, несмотря на довольно солидный опыт (ей уже 26 лет), добивалась успехов лишь на континентальном, африканском, уровне. На чемпионате мира же она сотворила сенсацию. Не будучи фавориткой, Амусан завоевала золото, но по-настоящему шоковый эффект произвели ее результаты. В полуфинальном забеге нигерийка пробежала дистанцию за 12,12, на восемь сотых секунды быстрее прежнего мирового рекорда американки Кендры Харрисон, а что самое удивительное — аж на три десятых быстрее собственного персонального рекорда, что по меркам дистанции — просто невероятный скачок. В финальном забеге Амусан была еще стремительнее — 12,06, но результат не засчитали из-за превышавшего допустимый показатель попутного ветра.

Ее бег заставил экспертов мучиться в поисках объяснения случившемуся.

Наиболее популярна была версия, что совершить чудо Тоби Амусан помогли новые шиповки от Adidas под названием Adizero Avanti Tyo Tinman Elite, подошва которых содержит упругие карбоновые вкладки и специальную пену, облегчающую отталкивание.

При этом вообще-то они разрабатывались для стайеров, бегунов на длинные дистанции. Но, например, великий американский спринтер Майкл Джонсон, комментируя для BBC казус, дал понять, что, каким бы значительным ни был «эффект обуви», скорость Амусан и ее прогресс, на его взгляд, все равно выглядят аномальными и подозрительными.

После своего триумфа нигерийка прочно захватила лидерство в дисциплине, завоевав ряд престижных призов. Одного из них она, правда, лишилась как раз после допингового инцидента. После чемпионата мира в Юджине Тоби Амусан приняла участие в Играх Британского Содружества в Бирмингеме. На них она добыла золото в эстафете 4х100 м, но быстро его лишилась, поскольку завершавшая ее за нигерийскую четверку Нзубечи Грейс Нвокоча попалась на анаболических стероидах.

Нвокоча утверждала, что препарат мог очутиться в ее организме случайно, поскольку из бутылочки спортсменки на тренировочном сборе пила партнерша.

Ее имя бегунья не раскрыла.

Между тем Тоби Амусан, как выяснилось, несмотря на то что фактически признала вину в пропуске трех допинг-тестов, рассчитывает избежать санкций после рассмотрения ее дела в предусмотренной регламентом AIU арбитражной инстанции: ее заседание пройдет перед будапештским чемпионатом. В своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) нигерийка опубликовала заявление. В нем она настаивает на том, что является «чистым» спортсменом, и указывает на то, что регулярно подвергалась тестированию. Причем одна из таких проверок состоялась, по словам Амусан, за считаные дни до последнего «пропущенного теста».

Алексей Доспехов