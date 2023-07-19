Туроператоры турецкой Алании рассказали о трудностях из-за снижения числа российских туристов

Туристический сезон проходит в Алании «ниже ожиданий», пишет турецкая газета Aydnlk. Вице-президент Фонда развития туризма Алании и Ассоциации туристических операторов Алании Мехмет Дахаоглу сообщил о сокращениях персонала отелей из-за низкой заполняемости.

Господин Дахаоглу назвал «досадной» ситуацию в Бодруме. Он отметил, что этот курорт предпочитают российские туристы, но в нынешнем году их число сократилось «из-за экономических условий». «В таких странах, как Черногория, Дубай (ОАЭ.— "Ъ") и Египет, можно остановиться дешевле, чем в Турции»,— объяснил он.

Президент Ассоциации туристических операторов Конаклы Али Оркан рассказал, что внутренним туристам приходится менять привычки из-за роста расходов. «Аналогичным образом те же самые высокие расходы сказываются и на отельерах Алании. Однако разница между нами и Эгейским побережьем заключается в том, что мы больше привлекаем иностранных гостей и действуем несколько более взвешенно в вопросах повышения тарифов. Уровень заполняемости наших отелей в регионе находится в диапазоне 80–95%»,— сказал президент ассоциации.

По данным Ассоциации туроператоров России, недельный тур на двоих в Турцию в среднем обходится в 200 тыс. руб. Объединение ожидает роста стоимости еще на четверть при слабом рубле.

О спросе россиян на курорты Турции — в колонке Александры Мерцаловой «Не лучшее лето Турции».

Леонид Уварчев