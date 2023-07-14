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Коммерсантъ FM
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Не лучшее лето Турции

Александра Мерцалова об угасающем спросе на направление

Искусство оценивать внешнюю конъюнктуру и понимать настроения без лишних слов по-корейски называется «нунчхи» и считается одним из символов национальной культуры. За последние годы потрясений развить его удалось и российскому бизнесу. Это хорошо иллюстрирует реакция туроператоров на новостной фон вокруг решения турецких властей вернуть на Украину командиров «Азова».

Александра Мерцалова

Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В Telegram-канале «Крыша ТурДома» обсуждают, что именно российская туриндустрия в этой ситуации окажется крайней: «Качество и уровень сервиса гостеприимства можно бесцензурно и без оглядки критиковать. Совсем не радостно для индустрии, ориентированной в основном на отправку граждан на турецкие курорты». Один из пользователей опасается «запрета направления», а другой говорит о «сигнале "мочить" Турцию в медийном пространстве».

Продажи направления действительно идут неважно, и в частных беседах представители крупных туроператоров говорят, что спросе на Турцию «заметно ниже ожиданий». Косвенно это подтверждает и статистика. По оценкам Министерства культуры и туризма Турции, в мае страну посетили 640,8 тыс. россиян, на треть меньше уровня 2019 года. В то же время зависимость российских туроператоров от турецкого направления сложно недооценивать, особенно в условиях ограниченного авиасообщения с Европой и дорогой перевозки в Азию.

Связь снижения спроса на Турцию с политическим контекстом в этом году выстраивается не впервые. Весной на рынке говорили о президентских выборах и опасениях прихода к власти оппозиции. Но интерес туристов к политическим процессам едва ли стоит переоценивать.

Турпоток россиян в Индонезию в первом квартале этого года поставил исторический рекорд, несмотря на заявления губернатора Бали Ваяна Костера о необходимости отменить для россиян визы по прибытии. Рейсы в Грузию выполняются, хотя президент страны Саломе Зурабишвили продолжает говорить о необходимости ужесточить порядки въезда и пребывания россиян. Сохраняется и поток в Европу.

Высокая стоимость поездок в Турцию, на что также указывает турбизнес, кстати тоже не всегда подтверждается. Прямой перелет «Аэрофлота» по маршруту Москва—Анталья—Москва на неделю 24–30 июля на сайте перевозчика 13 июля стоил 32 тыс. руб., рейс в Сочи — 25,7 тыс. руб.

Вероятно, рынок столкнулся с глобальным снижением интереса россиян к турецким курортам. Турция оставалась одним из немногих доступных направлений и в период пандемии и военных действий 2022 года, а с появлением новых возможностей туристы стремятся открывать иные маршруты. Но оперативно подстроиться под изменения спроса бизнесу сложнее, чем искать внешних врагов.

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