Более 30 человек погибли в Каире при пожаре после ДТП с бензовозом
В Каире как минимум 30 человек погибли, еще 19 пострадали при пожаре после аварии с бензовозом. ДТП произошло на кольцевой дороге в районе Варрак.
Как пишет Al-Ahram, перед бензовозом упал высоковольтный кабель, водитель потерял управление. Машина пересекла разделительную полосу, перевернулась и загорелась. Бензин залил соседние автомобили.
Прокуратура начала расследование и поручила взять образцы ДНК у погибших. К месту пожара направили 39 машин скорой помощи. После тушения с дороги убрали сгоревшие автомобили. Движение по трассе возобновили.
Пострадавшие госпитализированы с ожогами и признаками отравления дымом.