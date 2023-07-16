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Коммерсантъ FM
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Отдых в Турции меняет ценник

На сколько подорожают туры в республику

Отдых в Турции к августу подорожает еще на четверть, и это при условии, что курс рубля по отношению к доллару останется на текущем уровне. Об этом “Ъ FM” сообщили в Ассоциации туроператоров России. Сейчас, по подсчетам организации, недельный тур на двоих в среднем обходится в 200 тыс. руб. Участники рынка еще в июне отмечали, что стоимость предложения в сравнении с прошлым годом выросла на 15%.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Между тем спрос, несмотря на цены, остается высоким, утверждает вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян: «Колебания курса рубля сказываются на ценообразовании туров. Можно сказать, что ослабление нацвалюты прямо отразится на стоимости туров. Но при этом тренд на удорожание заграничных поездок мы наблюдаем с мая.

Сейчас колебание цен на Турцию в сторону их незначительного увеличения связано с ростом спроса на это направление в связи с тем, что мы подходим к пиковому месяцу отпусков в России, — традиционно это август.

Как ситуация на валютном рынке влияет на продажу туров

Однако мы не можем сказать, что наблюдается какой-то дополнительный ажиотаж, или цена существенно корректируется. Нет, просто в самой Турции идет период высокого спроса из других стран.

Таким образом для российского рынка начинает пропадать более доступный номерной фонд, который раскупают в первую очередь. Значит, остаются только альтернативы подороже.

Если говорить про цены, то Турция находится сейчас в диапазоне 180-220 тыс. руб. — это самые бюджетные варианты путешествия. И многие туристы при виде такого предложения приходят в недоумение.

Но реальность такова, что авиаперевозки дороги, плюс в самой республике растет инфляция. Все это сказалось, и найти тур дешевле 200 тыс. руб. на all inclusive в пляжной гостинице практически невозможно. Причем речь идет даже не о пятизвездных отелях. Более того, скажу, что это касается именно самой нижней планки. Реальная стоимость любимых у россиян объектов размещения находится на уровне 250-300 тыс. руб.

Между тем спрос на такие путешествия по-прежнему сохраняется. Другое дело, что люди уже вынуждены идти на некие компромиссы в плане продолжительности путешествия. Также существенно влияет на стоимость и выбор перевозчиков. На август, мы думаем, стартовая цена Турции будет начинаться где-то с 250 тыс. руб.

Какие страны популярны у россиян

Какие страны популярны у россиян

В случае же, например, гостиниц ultra delux, так называемого премиального сегмента, путешествие на неделю будет начинаться от 1 млн руб. и выше. И там, как ни странно, с местами все не очень хорошо».

По турам на этом направлении отмен бронирований сейчас нет, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Но, по его словам, на фоне роста цен некоторые клиенты делают выбор в пользу альтернативных предложений:

«В этом году даже дальнемагистральные направления, например, Куба, Таиланд, предлагают аналогичные цены, иногда даже дешевле, чем отдых в Турции.

Часть туристов рассматривает как альтернативу Объединенные Арабские Эмираты, которые в летнем сезоне предлагают скидки до 40% с учетом все-таки невысокого сезона здесь.

Кроме того, основное отличие этого года — это увеличение числа авиаперевозок и, кстати, стабилизация цен именно на билеты. Это помогает сдерживать рост стоимости турпакетов.

Самое популярное направление — это Анталья, Анталийское побережье. Больше стало запросов на Бодрум, Даламан, Измир. Сейчас мы выполняем рейсы с туристическими целями из 22 городов России в пять городов Турции, и количество перевозчиков тоже увеличено».

Согласно ожиданиям туроператоров, этим летом в Турции отдохнут не менее 3 млн россиян. В прошлом году за тот же период на курортах республики побывало 2,15 млн граждан России.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Андрей Загорский

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