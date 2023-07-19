Из-за пожара на полигоне в Крыму эвакуируют 2,2 тыс. человек

Жителей четырех сел эвакуируют из-за пожара на полигоне в Крыму, сообщил в Telegram советник главы Крыма Олег Крючков. Он добавил, что граждан вывозят «ориентировочно на сутки». В связи с ЧП был создан оперативный штаб. Перекрыта трасса «Таврида».

Глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что пострадавших нет, и пообещал, что «ликвидация последствий будет проведена в кратчайшие сроки». Как уточнили «Ъ» в пресс-службе губернатора, эвакуируют граждан из сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное. Всего 2225 человек. Людей разместят в пунктах временного размещения в школах в селе Первомайское и в Кировском.

Перекрыта часть трассы «Таврида» с 118-го по 130-й километр, транспорт перенаправляется через населенные пункты Старый Крым и Первомайское. Власти Крыма сняли с маршрутов в Феодосии 15 автобусов и направили к району пожара.

Пожар на полигоне в Кировском районе полуострова произошел сегодня, 19 июля. Его причину власти не называют. Telegram-канал Shot пишет, что возгорание случилось на складе с боеприпасами.

Лаура Кеффер; Александр Дремлюгин, Симферополь