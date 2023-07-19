Власти Крыма сняли с маршрутов в Феодосии 15 автобусов и направили к району пожара на полигоне

15 автобусов сняты с муниципальных маршрутов в Феодосии. Их направили в к зоне пожара на полигоне, где проводится эвакуация нескольких сел.

«Администрация города предупредила, что сегодня интервалы между рейсами будут увеличены»,— говорится в сообщении крымского правительства в Telegram.

Пожар на полигоне в Кировском районе полуострова произошел утром 19 июля. Причина не уточняется. Власти эвакуируют граждан из сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное, всего около 2,2 тыс. человек. Людей разместят в пунктах временного размещения в школах в селе Первомайское и в Кировском. Перекрыта трасса «Таврида».

Леонид Уварчев