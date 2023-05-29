Мадуро заявил о желании Венесуэлы стать членом БРИКС

Венесуэла хотела бы быть частью БРИКС, заявил президент страны Николас Мадуро. По его словам, БРИКС является объединением, которое «формирует новый мировой порядок».
Николас Мадуро
Фото: Ueslei Marcelino, Reuters
«Если нас спросят, хочет ли Венесуэла когда-нибудь стать частью БРИКС, — да, мы хотим стать скромной частью БРИКС и идти в ногу с меняющимся геополитическим устройством»,— отметил господин Мадуро по итогам встречи с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.
Венесуэльский президент назвал БРИКС «объединением», которое, подобно магниту, «притягивает государства, которые ищут мира и сотрудничества». По мнению Николаса Мадуро, в ближайшее время членами неформального альянса могут стать практически все основные государства Южной Америки, которые на площадке БРИКС смогут доносить позицию всего региона и свое видение международной политической и экономической ситуации.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сообщил, что готов поддержать желание Венесуэлы стать членом БРИКС и одобряет намерение господина Мадуро направить в организацию соответствующую заявку.
На данный момент членами БРИКС являются Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Представитель Южной Африки в БРИКС Анил Суклал заявил, что желание присоединиться к группе изъявили 19 стран — 13 официально обратились с просьбой о присоединении, и еще шесть сделали это неформально. В число заинтересованных во вступлении в БРИКС стран входят Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, ОАЭ, Египет, Бахрейн и Индонезия.