Мадуро заявил о желании Венесуэлы стать членом БРИКС

Венесуэла хотела бы быть частью БРИКС, заявил президент страны Николас Мадуро. По его словам, БРИКС является объединением, которое «формирует новый мировой порядок».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николас Мадуро

Фото: Ueslei Marcelino, Reuters Николас Мадуро

Фото: Ueslei Marcelino, Reuters

«Если нас спросят, хочет ли Венесуэла когда-нибудь стать частью БРИКС, — да, мы хотим стать скромной частью БРИКС и идти в ногу с меняющимся геополитическим устройством»,— отметил господин Мадуро по итогам встречи с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

Венесуэльский президент назвал БРИКС «объединением», которое, подобно магниту, «притягивает государства, которые ищут мира и сотрудничества». По мнению Николаса Мадуро, в ближайшее время членами неформального альянса могут стать практически все основные государства Южной Америки, которые на площадке БРИКС смогут доносить позицию всего региона и свое видение международной политической и экономической ситуации.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сообщил, что готов поддержать желание Венесуэлы стать членом БРИКС и одобряет намерение господина Мадуро направить в организацию соответствующую заявку.

На данный момент членами БРИКС являются Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Представитель Южной Африки в БРИКС Анил Суклал заявил, что желание присоединиться к группе изъявили 19 стран — 13 официально обратились с просьбой о присоединении, и еще шесть сделали это неформально. В число заинтересованных во вступлении в БРИКС стран входят Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, ОАЭ, Египет, Бахрейн и Индонезия.

Александр Кислов