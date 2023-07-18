Латинская Америка отделила Украину от Евросоюза

Лидеры государств ЕС не смогли добиться того, чтобы повестка их саммита с коллегами из Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) строилась вокруг украинского вопроса. Целый ряд руководителей стран—членов СЕЛАК выступили против идеи приглашения на встречу президента Украины Владимира Зеленского, а также включения в итоговое заявление критики действий РФ. В итоге в одном из параграфов была выражена «глубокая обеспокоенность войной против Украины», но обошлось без жестких формулировок. Однако даже такой вариант одну страну, название которой официально не разглашалось, не устроил, и она отказалась подписывать заявление. По данным СМИ, за Москву особенно яростно вступились Никарагуа и Куба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Согласование итоговой резолюции саммита ЕС—СЕЛАК шло максимально непросто, но в итоге почти все остались довольны

Фото: Johanna Geron, Reuters Согласование итоговой резолюции саммита ЕС—СЕЛАК шло максимально непросто, но в итоге почти все остались довольны

Фото: Johanna Geron, Reuters

Два дня согласований

О двухдневном саммите с участием лидеров 27 стран ЕС и 33 государств СЕЛАК громко заговорили еще до его открытия. 30 июня президент Украины Владимир Зеленский рассказал группе испанских СМИ, что премьер-министр председательствующего сейчас в ЕС королевства Педро Санчес пригласил его к участию в этом мероприятии, но «некоторые латиноамериканские лидеры заблокировали это приглашение».

Как отметила газета ABC, ссылаясь на источники в испанском правительстве, власти королевства едва ли не до последнего момента прорабатывали варианты привлечения Владимира Зеленского к саммиту в том или ином формате. Однако повлиять на латиноамериканцев не удалось, на что в Москве отреагировали не без иронии. «Нет уж, приглашайте (Владимира Зеленского.— “Ъ”)! Покажите Латинской Америке чудище, которое взрастили. Не стесняйтесь. Расскажите латиноамериканцам, как такое даже в НАТО не берут»,— написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На этом фоне ключевой интригой осталось то, будут ли включены в итоговое заявление тезисы про Украину. И если да, то в каких формулировках.

До начала саммита издание Euractiv рассказало, что латиноамериканские лидеры удалили из проекта декларации «все пункты, касавшиеся поддержки Украины». По словам четырех дипломатических источников портала, это вынудило европейских дипломатов начать «интенсивную борьбу» за «спасение текста».

Источники “Ъ”, знакомые с ходом организации саммита, отмечали важность «сверки часов» по украинскому вопросу. Собеседники напоминали, что 23 февраля этого года резолюцию Генассамблеи ООН, осуждающую действия России в отношении Украины, поддержали 26 из 33 стран СЕЛАК. Такой расклад, по их мнению, говорит о явном совпадении позиций с ЕС. Впрочем, на практике это мало в чем проявляется. Так, латиноамериканские страны не присоединились к санкциям против России, что не может не огорчать лидеров Запада.

«В этот период неизвестности мы нуждаемся в том, чтобы наши близкие друзья оставались на нашей стороне»,— заявила в понедельник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, встречаясь с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. «Каждая страна на этой планете должна быть в безопасности. Вот почему России нельзя позволить добиться успеха»,— объяснял гостям, открывая саммит, глава Евросовета Шарль Мишель.

«Знаю, что государства—члены ЕС озабочены ситуацией в Украине, и это понятно. Но этот саммит не должен стать еще одним бесполезным полем битвы для дискуссий по этому вопросу, который обсуждался и продолжает обсуждаться на других площадках»,— выразил общую позицию латиноамериканцев в первый день саммита председатель СЕЛАК, премьер-министр островного государства Сент-Винсент и Гренадины Ральф Гонсалвес.

К началу второго дня добиться консенсуса не удалось. Ирландский премьер Лео Вардакар рассказал, что в ночь на вторник участники саммита обсуждали формулировки, которые планировалось использовать в итоговом заявлении.

«Почти все страны были готовы подписаться под текстом, где выражается явная поддержка Украине, ее праву на независимость и свободу. Но одна или две страны были против», — рассказал он. Издание Politico сообщило со ссылкой на три европейских источника, что речь шла о Никарагуа и Кубе. При этом, по словам одного из источников, представители руководства этих стран даже якобы «принимали звонки из Москвы» с просьбами не идти на уступки.

«Факт в том, что Россия совершила агрессию в отношении Украины. Надо смотреть правде в глаза. Позорно, что мы не можем прийти к консенсусу по этому поводу», — отметил во вторник утром глава правительства Люксембурга Ксавье Беттель. «Мы очень удивлены тем, что в нашей группе есть страны, которые противятся любой резолюции касательно войны в Украине»,— сказал, в свою очередь, глава МИД Чили Альберто ван Клаверен.

Повестка частная и общая

В результате итоговая пресс-конференция началась на 2,5 часа позже, чем было запланировано. «Только что ЕС и СЕЛАК договорились о принятии амбициозной декларации, которая покрывает широкие перспективы нашего сотрудничества. Это заявление поддержали все участники саммита, за исключением одной страны, которая не поддержала его из-за несогласия с одним параграфом»,— заявил журналистам Шарль Мишель. Кажется, он был вполне доволен таким исходом.

В итоговой декларации оказалась 41 статья. 15-я была посвящена Украине. «Мы выражаем глубокую обеспокоенность войной против Украины, которая продолжает причинять людям огромные страдания и усугубляет существующую нестабильность в мировой экономике, сдерживая экономический рост, увеличивая инфляцию, нарушая цепочки поставок, усиливая энергетическую и продовольственную нестабильность и повышая риски для финансовой стабильности. В этом смысле мы поддерживаем необходимость установления справедливого и устойчивого мира»,— говорилось в документе. Там же выражалась поддержка зерновой сделке, из которой Москва вышла накануне. Лидеры стран ЕС и СЕЛАК подтвердили приверженность Уставу ООН и международному праву, включая необходимость уважать суверенитет, политическую независимость и территориальную целостность всех государств. В общем, обошлось без жесткой критики Москвы.

В ходе пресс-конференции украинская тема возникала не раз. Урсула фон дер Ляйен, отвечая на вопросы журналистов, повторяла тезис о важности соблюдения Устава ООН и о том, что именно этот принцип объединяет всех участников саммита. А вот Ральф Гонсалвес, не отказывая теме в значимости, вновь заявил: эта встреча не была и не могла быть саммитом по украинскому вопросу.

Действительно, и без Украины у латиноамериканцев в Брюсселе была своя, максимально насыщенная повестка.

Так, Ральф Гонсалвес на правах председателя СЕЛАК рассуждал о том, что Европе пора покаяться за «геноцид коренных народов и порабощение африканцев», а также призывал включить в итоговую декларацию «обязательства о справедливом возмещении ущерба» (тема в итоге была затронута в документе, но никаких обещаний ЕС не дал). Президенты Колумбии и Мексики Густаво Петро и Андрес Мануэль Лопес Обрадор договаривались о совместных действиях в войне с наркотрафиком. Глава Коста-Рики Родриго Чавес проводил двусторонние встречи с премьер-министрами Словакии и Словении Людовитом Одором и Робертом Голобом, а также подписывал соглашение об экономическом сотрудничестве с Люксембургом. Кубинский лидер Мигель Диас-Канель с трибуны проходившего параллельно «Саммита народов» — организованного левыми политиками и активистами форума — отстаивал право Гаваны на свой путь развития. Президент Боливии Луис Арсе посещал основанный в 1495 году Лувенский католический университет.

А вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес встречалась (в присутствии ряда лидеров-посредников) с представителем оппозиции Херардо Блайдом. Кроме того, на саммите и в кулуарах она распространяла «послание мира и гармонии», которое привезла от президента Николаса Мадуро, а также призывала к снятию с Венесуэлы «преступной блокады» (то есть санкций ЕС и США). Кстати, сама госпожа Родригес находится в черных списках Евросоюза, но, как пояснили источники “Ъ”, знакомые с ходом организации саммита, «для подобных мероприятий могут быть сделаны исключения», что и произошло в этот раз.

Всех лидеров при этом объединял интерес к теме экономического сотрудничества. ЕС — главный инвестор в регион Латинской Америки и Карибского бассейна. А по объемам торговли он занимает третье место, уступая США и (с недавних пор) Китаю.

В этой связи в Брюсселе решили, что упускать инициативу никак нельзя. Ключевым итогом саммита стало объявление о намерении ЕС подключить регион СЕЛАК к своей инвестиционной программе «Глобальный портал» — своеобразной альтернативе китайской инициативе «Один пояс — один путь». Урсула фон дер Ляйен сообщила, что до 2027 года ЕС и страны—члены объединения инвестируют свыше €45 млрд как минимум в 135 проектов в разных сферах — от строительства инфраструктуры до развития зеленой энергетики, производства водородного топлива и создания вакцин нового поколения. Госпожа фон дер Ляйен особо подчеркнула, что речь идет о глубоком, взаимовыгодном сотрудничестве — например, не просто о добыче редкоземельных ресурсов, но о строительстве заводов по переработке и производству конечной продукции вроде батарей или электромобилей.

Много внимания уделялось перспективам соглашения о свободной торговле между ЕС и Южноамериканским общим рынком (МЕРКОСУР; входят Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай). О подписании документа, который позволял создать крупнейшую в мире зону свободной торговли, было объявлено еще в 2019 году, однако он до сих пор остается нератифицированным. Обсуждались также усилия по борьбе с изменением климата и многие другие темы.

В итоге участники брюссельской встречи утвердили механизм постоянного диалога между двумя блоками, и теперь саммиты будут проходить раз в два года.

Как рассказал в первый день саммита Педро Санчес, цель этого механизма — «согласование стратегической политики по многим глобальным вызовам, с которыми сталкивается наше общество». В этой связи он обратил внимание на экономическое и гендерное неравенство, а также изменение климата. А вот украинский вопрос, что симптоматично, господин Санчес в этом ряду не упомянул.

Павел Тарасенко, Елена Черненко