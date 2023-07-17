Как добраться до Крыма после перекрытия моста из-за атаки дронов

После перекрытия автомобильного движения по Крымскому мосту из-за атаки украинских беспилотников добраться на полуостров можно по сухопутному коридору через новые регионы: от Ростова-на-Дону мимо Мариуполя, Бердянска и Мелитополя. Для предотвращения заторов на границе полуострова отменен паспортный контроль, на пунктах пропуска организованы места временного размещения. Также работает паромная переправа для пассажиров рейсовых автобусов, рядом организованы три накопительные парковки. Возобновлено железнодорожное сообщение.

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