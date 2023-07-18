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Коммерсантъ FM
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Паромную переправу в Керчи закрыли на ночь

Керченская паромная переправа не будет работать ночью, сообщил минтранс Крыма в Telegram. Ее закроют 21:00 до 5:00.

Причины остановки паромного сообщения чиновники не уточняют.

17 июля Крымский мост атаковали украинские надводные БПЛА, повредив дорожное полотно на пролетах со стороны Крыма. При этом железнодорожное полотно и опоры моста остались целы. В результате ЧП погибла семья из Белгородской области, а их дочь получила тяжелые ранения. В Следственном комитете РФ завели уголовное дело по факту теракта.

Полностью восстановить мост специалисты планируют осенью.

Как добраться до Крыма после перекрытия моста из-за атаки дронов

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Александр Дремлюгин, Симферополь

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