Роскомнадзор причислил 12 сайтов к числу попадающих под закон о классифайдах

Роскомнадзор запустил форму доступа к реестру сервисов размещения объявлений, созданному в связи с вступившими в силу требованиями к их работе. Сайты, входящие в реестр, должны не допускать его использования для распространения экстремизма и совершения уголовно наказуемых деяний, а также интегрироваться с «Госуслугами» и установить одобренный Роскомнадзором счетчик посещаемости. Отдельно служба назвала классифайды, которые она включила в реестр:

Auto.ru;

HeadHunter;

SuperJob;

Avito;

«Домклик»;

«Зарплата.ру»;

«Профи.ру»;

«Работа.ру»;

«Циан»;

«Юла»;

«Яндекс Недвижимость»;

«Яндекс Услуги».

Поправки в федеральный закон «Об информации», регулирующие работу классифайдов в России, были подписаны президентом Владимиром Путиным в декабре 2022 года. Правила интеграции с «Госуслугами», разработанные Минцифры, предусматривают возможность передачи в госсистему сведений о сделках и вакансиях на площадках; в министерстве утверждали «Ъ», что интеграция, наоборот, призвана обеспечить передачу данных из «Госуслуг» классифайдам. Поправки в их первоначальной форме, внесенной на рассмотрение в Госдуму до выхода нидерландской Prosus из капитала Avito, устанавливали ограничение на иностранное владение сервисами объявлений в 20%.

В ходе работы над законопроектом в него вошло и ограничение на использование иностранных мессенджеров в банковской сфере и при выполнении «государственного или муниципального задания». После вступления изменений в силу ВТБ, объявивший к тому моменту о запуске онлайн-банкинга в Telegram, перенес эту функциональность во «ВКонтакте».

О том, как изменялись поправки,— в материале «Ъ» «Мессенджеры вписали в объявления».

Юрий Литвиненко