Мессенджеры вписали в объявления

К иностранным мессенджерам в РФ запретят подключать платежные системы, а госкомпаниям будет нельзя использовать их для обмена персональными и платежными данными. Это следует из принятого во втором чтении законопроекта депутата Антона Горелкина об ограничении иностранного участия в сервисах объявлений. Под ограничения может попасть в первую очередь Telegram, который активно развивает платежный функционал для бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Антон Горелкин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Депутат Антон Горелкин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Госдума 20 декабря приняла во втором чтении законопроект депутата Антона Горелкина, который в своем исходном виде предусматривал ограничение в 20% на иностранный капитал в сервисах размещения объявлений. Накануне в документ были добавлены новые положения — о мессенджерах, принадлежащих иностранным лицам.

Проект предусматривают, что с 1 марта 2023 года к иностранным мессенджерам будет запрещено подключать сервисы, позволяющие переводить средства.

Кроме того, госкомпаниям, структурам, оказывающим госуслуги, выполняющим «государственное или муниципальное задание», предлагается вообще запретить использовать мессенджеры для передачи личных данных, информации о платежах, переводах и банковских счетах.

Законопроект ограничивает возможность интеграции платежных сервисов с иностранными мессенджерами, подтвердил представитель Антона Горелкина. Роскомнадзор будет вести перечень таких сервисов, следует из документа.

Возможность платежей и денежных переводов с 2017 года есть в Telegram, чьи юрлица зарегистрированы в ОАЭ и на Виргинских островах. Она, в частности, используется для сбора пожертвований и платного доступа к контенту. Любая компания может создать собственный платежный бот в Telegram или использовать уже существующий в системе. Возможность перевода денег внутри мессенджеров есть в WhatsApp, Messenger (принадлежат Meta, чья деятельность по работе Facebook и Instagram запрещена в РФ как экстремистская) и Viber. Но эти функции недоступны в России. Платежи внутри чатов также реализованы в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» (принадлежат российской VK).

Положения, касающиеся сервисов объявлений, изменились. Лимит на иностранное участие в классифайдах был ослаблен: теперь российские лица должны контролировать лишь более 50% голосующих акций (в первом варианте 75% и более). Но ужесточилась планка посещаемости сервиса, начиная с которой действуют ограничения: в первой редакции она составляла 10 млн пользователей из РФ, а в новой — 100 тыс. в сутки, то есть около 3 млн в месяц. Из-под действия поправок вывели площадки для госзакупок, организации банкротств и приватизации.

Требования к сервисам, подпадающим под новые положения, сохранились: они должны размещать одобренный Роскомнадзором счетчик посещаемости, обеспечить интеграцию с госуслугами и не допускать распространения порочащей информации. Нарушение «влечет уголовную, административную или иную ответственность». В Avito не ответили “Ъ”, в «Юле» отказались от комментариев.

Собеседник “Ъ”, близкий к Минцифры, отмечает, что господин Горелкин учел пожелания отрасли снизить лимит на иностранное участие в классифайдах.

Но, подчеркивает источник “Ъ”, с версией, где упоминаются требования, связанные с запретом интегрировать в мессенджеры платежные сервисы, «бизнес не был знаком».

Это положение потенциально может лишить российские компании возможности встраивать зарубежные мессенджеры в свои сервисы взаимодействия с клиентами, говорит исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев.

Формально Telegram подпадает под регулирование, говорит заместитель председателя комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Борис Единин. Однако он допускает, что Роскомнадзор может отнести его и к другой категории: «Законодательство об информации устроено так, что один и тот же сервис может попадать под регулирование различных правовых норм или попадать под требования к разным видам сервисов».

Юрий Литвиненко, Никита Королев