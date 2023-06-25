Банковский сервис ВТБ перейдет во «Вконтакте» из Telegram с 1 июля

С 1 июля банковский сервис ВТБ перейдет в соцсеть «Вконтакте» из мессенджера Telegram. Об этом сказано в сообщении бота банка в мессенджере. Чтобы использовать сервисы банка во «Вконтакте», пользователю нужно зайти в сообщество ВТБ в соцсети, начать диалог с ботом, нажать на кнопку «ВТБ Онлайн» и авторизоваться в системе.

В банке уточнили, что на новой цифровой платформе «будет все то же самое». «Вся конфиденциальная информация остается на серверах ВТБ»,— отметили в банке.

В январе ВТБ запустил сервисы онлайн-банка в Telegram. Ожидалось, что к концу 2023 года пользователям будут доступны привычные банковские услуги, в том числе переводы, оплата услуг, выпуск цифровых продуктов и другие. Позже Роскомнадзор заявил, что Telegram находится в списке иностранных мессенджеров, из-за чего с 1 марта части российских организаций запретят использовать его для передачи платежных документов и персональных данных.

Олеся Павленко