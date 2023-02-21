Классифайды подключают к «Госуслугам»

Информация о сделках и вакансиях, размещенная на сервисах объявлений, может передаваться на портал «Госуслуги». Такой вариант интеграции, обязательной для классифайдов с 1 марта, установлен в новом проекте постановления правительства. Участники рынка утверждают, что информацию передавать не планируют, а интеграция будет работать только в части, необходимой для конкретных услуг — например, регистрации недвижимости. Согласно новым правилам, у классифайдов есть право использовать «Госуслуги» только для приема документов от самих пользователей, например судебных извещений, подчеркивают юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с проектом постановления правительства, разработанным Минцифры и опубликованным на regulation.gov.ru 17 февраля. Документ описывает правила интеграции сервисов объявлений с единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА) и порталом «Госуслуги». Согласно поправкам к закону «Об информации», владельцы классифайдов должны с 1 марта обеспечить такую интеграцию (см. “Ъ” от 20 декабря 2022 года).

Из проекта постановления следует, что интеграция создаст для классифайдов «возможность» передавать на портал «Госуслуги» сведения о купле-продаже, аренде, поиске работы, найме сотрудников и оказании услуг. Сведения «могут быть использованы при формировании заявлений на оказание государственных услуг», говорится в документе. В нем также уточняется, что интеграция с «Госуслугами» может использоваться для отправки владельцу классифайда документов и судебных извещений от пользователя. Отдельно от способов интеграции с «Госуслугами» в документе отмечен порядок взаимодействия с ЕСИА: классифайды должны ввести вход через систему с передачей оттуда личных данных пользователя или без нее. В министерстве не ответили “Ъ”.

С 1 марта в рамках поправок каждый владелец классифайдов с аудиторией от 100 тыс. пользователей из России в сутки должен установить на сайте одобренный Роскомнадзором счетчик аудитории, а также фильтровать контент — в частности, не допускать его использования для распространения экстремизма и совершения уголовно наказуемых деяний. Также в законе установлена обязанность определить адрес электронной почты для юридически значимых сообщений.

Многие сервисы объявлений и поиска работы уже обязаны хранить переписку пользователей и передавать их по запросу правоохранительных органов, поскольку внесены Роскомнадзором в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). В числе сервисов, состоящих в реестре,— Avito, «Юла» (принадлежит VK), «Циан», «Яндекс Недвижимость»; в декабре 2022 году к ОРИ был причислен и hh.ru. Avito с 2022 года позволяет подтвердить учетную запись через сервис госуслуг, но не напрямую, а путем подписания документа в приложении «Госключ». VK 14 февраля анонсировала возможность подтверждать учетную запись через «Госуслуги» и Tinkoff ID.

Проект не предусматривает обязательную передачу информации о публикуемых объявлениях, утверждает GR-директор «Циана» Мария Келембет: «Информация будет передаваться только с согласия пользователя и исключительно та, которая необходима для оказания конкретных услуг — например, регистрации недвижимости». В Avito сказали, что правила взаимодействия классифайдов с ЕСИА нужно обсуждать с представителями индустрии: «Они должны отвечать интересам всех сторон и в первую очередь — интересам пользователей». В VK и hh.ru отказались от комментариев, в «Яндексе» не ответили “Ъ”.

Классифайды, согласно проекту постановления, вправе выбрать лишь один из способов интеграции с «Госуслугами» — или передачу сведений (о купле-продаже, аренде и др.), или прием документов от пользователей, объясняет руководитель практики интеллектуальной собственности юридической фирмы DRC Владимир Ожерельев: «Обязанность использовать оба способа взаимодействия не устанавливается, хотя проект это и не запрещает». Возможность отправлять сведения о сделках на портал «Госуслуги» не так ценна для классифайдов, как, наоборот, возможность получать документы через его инфраструктуру, сказал источник “Ъ” в одной из компаний: «Это дает возможность дополнительной верификации пользователя, обогащения его профиля и знаний о нем со стороны классифайда».

Юрий Литвиненко