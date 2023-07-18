Голливудские студии перед забастовкой предлагали актерам компенсации на $1 млрд

Крупные киностудии предлагали голливудским актерам более $1 млрд в качестве более высоких компенсаций и льгот, прежде чем Гильдия киноактеров и Федерация артистов телевидения и радио США (SAG--AFTRA) объявила забастовку. Об этом заявил Альянс продюсеров кино и телевидения (AMPTP), который ведет переговоры от имени Netflix Inc, Walt Disney Co., Warner Bros Discovery и других студий.

В AMPTP утверждают, что SAG--AFTRA «продолжает неправильно характеризовать переговоры». «Сделка, от которой SAG--AFTRA отказалась 12 июля, включала более $1 млрд на повышение заработной платы, пенсии, медстраховку, была рассчитана на три года и предполагала защиту в том числе от использования (образов актеров.— "Ъ") искусственным интеллектом»,— заявили в AMPTP (цитата по Reuters).

SAG--AFTRA начала забастовку 14 июля. Ее участники не смогут участвовать в съемках фильмов и сериалов, а также в продвижении проектов. В забастовке обязаны принять участие только актеры, работающие по контрактам конкретного образца — таких около 160 тыс. человек. Со 2 мая продолжается забастовка Американской гильдии сценаристов.

Подробности — в материале «Ъ» «Кина не будет».

Лаура Кеффер