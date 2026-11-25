Rapporteur: НАТО обеспокоено частым применением четвертой статьи альянса
Аппарат генсека НАТО рекомендовал странам-членам альянса воздерживаться от использования четвертой статьи об экстренных консультациях, пишет Rapporteur со ссылкой на источники.
Четвертая статья Устава НАТО предусматривает проведение экстренных консультаций, если одна из стран считает, что ее безопасность находится под угрозой. В 2025 году Польша и Эстония задействовали четвертую статью после того, как власти стран сообщили о нарушении своего воздушного пространства.
По словам собеседников Rapporteur, аппарат генсека НАТО обеспокоен, что частое применение механизма лишит его смысла. Один из источников сообщил, что генеральный секретариат альянса призвал участников блока воздерживаться от частого запроса экстренных консультаций.
20 ноября на территории Польши упали две ракеты и беспилотник. Власти страны заявляют, что они были произведены в России. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал нарушение воздушного пространства целенаправленной провокацией. В Кремле обвинения отрицают. Варшава планировала задействовать четвертую статью Устава НАТО, но ограничилась форматом чрезвычайного заседания.