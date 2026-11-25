Четвертая статья Устава НАТО предусматривает проведение экстренных консультаций, если одна из стран считает, что ее безопасность находится под угрозой. В 2025 году Польша и Эстония задействовали четвертую статью после того, как власти стран сообщили о нарушении своего воздушного пространства.