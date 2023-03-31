Япония запретит экспорт в Россию стали, беспилотников, компонентов для авиации

Правительство Японии расширило санкции против России, запретив поставлять ей компоненты для авиации, космической отрасли, а также материалы и детали, которые могут использовать для производства беспилотников. Ограничения вступят в силу через неделю, 7 апреля, сообщает японское министерство экономики, торговли и промышленности.

Согласно пресс-релизу ведомства, в список запрещенных для экспорта в Россию также вошли:

сталь и изделия из нее;

алюминий и изделия из него;

строительные машины (гидравлические экскаваторы, бульдозеры и т. д.), двигатели для авиации;

электрооборудование и его части, радиоаппаратура для навигации, генераторы;

самолеты и космические аппараты, запчасти для них, а также беспилотные летательные аппараты;

оптическое, фотографическое, измерительное оборудование и детали к нему;

все игрушки, имеющие колеса, а также сборные модели и макеты, головоломки и пазлы.

Санкции вводят в ответ на российскую военную операцию на Украине. В феврале 2022 года Япония заморозила активы ВЭБ.РФ, Промсвязьбанка и банка «Россия», а также ужесточила выдачу разрешений на экспорт в РФ полупроводников. В июне японские власти ввели санкции против Россельхозбанка и МКБ и объявили о запрете на экспорт товаров в РФ — в частности, были запрещены поставки грузовых автомобилей. В январе 2023-го Япония запретила экспорт вакцин и медоборудования. В феврале она включила в санкционный список 48 физических и 73 юридических лиц из РФ.

Об отношении Японии к военным действиям на Украине — в материале «Ъ» «Кому Си, а кому Кисида».

Лаура Кеффер