Япония ввела санкции против 48 физических и 73 юридических лиц из России

Правительство Японии объявило о заморозке активов 48 физических и 73 юридических лиц из России, а также одного банка. Под японские санкции, в частности, попали глава концерна «Калашников» Алан Лушников и замминистра обороны России Виктор Горемыкин.

Ограничения также распространились на начальника управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Александра Харичева, его заместителя Бориса Рапопорта и сотрудников вычислительного центра при Генштабе ВС России.

Среди организаций под санкции попали холдинговая компания «Ак Барс», федеральный центр двойных технологий «Союз» и несколько институтов и исследовательских центров, связанных с военно-промышленным комплексом. Также под санкции попали ЧВК «Вагнер» и Росбанк.

25 февраля премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио введет санкции против 120 персон и организаций из России и запретит экспорт деталей для дронов.