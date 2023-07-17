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Коммерсантъ FM
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Долг «Мечела» обогнул агента

Газпромбанку присудили задолженность по кредиту BNP Paribas

Один из крупнейших кредиторов «Мечела» — Газпромбанк — отсудил у холдинга 11,9 млрд руб., которые компания должна была вернуть по кредиту, выданному в 2010 году российским банком через BNP Paribas. Дело решила трактовка антисанкционного указа президента от 2022 года, по которому российские компании должны выполнять обязательства перед резидентами-кредиторами, минуя иностранного платежного агента. «Мечел» не был согласен с такой интерпретацией. Впрочем, аналитики считают, что у компании достаточно средств для выплаты.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Газпромбанка к Челябинскому металлургическому комбинату, входящему в группу «Мечел», взыскав $244,2 млн, сообщает «Интерфакс». В эту сумму входит $154,8 млн основного долга и $89,4 млн процентов. Долг будет взыскиваться с ответчиков в рублях по курсу ЦБ на дату платежа. В картотеке суда иск оценен в 11,9 млрд руб.

Кредитный договор, ставший поводом для иска, был заключен в 2010 году между «Мечелом» и французским банком BNP Paribas, средства пошли на строительство универсального рельсобалочного стана на Челябинском металлургическом комбинате (ЧМК). Согласно позиции истца, Газпромбанк предоставлял финансирование французскому банку, а тот, в свою очередь, кредитовал ЧМК. Средства должны были быть возвращены до 2019 года, но последний платеж по основному долгу поступил в 2014 году.

Истец ссылался на антисанкционный указ президента РФ от 5 июля 2022 года. Согласно этому указу, российские компании—должники по договорам синдицированного кредита обязаны исполнять обязательства по этим договорам перед резидентами-кредиторами напрямую, минуя иностранного («недружественного») платежного агента. В ходе заседания «Мечел» возражал против иска, считая, что в данном случае антисанкционный указ нельзя применить, поскольку он используется в случаях, когда иностранное лицо не исполняет обязательства перед российской компанией из-за наложенных санкций. А в данном случае обязательства не выполнялись с 2014 года. К тому же срок давности по делу истек, утверждал ответчик.

Суд взыскал с братского завода группы «Мечел» 214 млн рублей в пользу челябинского подрядчика

«Если посмотреть на то, каким образом выстроены отношения между "Мечелом", ЧМК, Газпромбанком и BNP Paribas, можно предположить, что положения указа применимы,— комментирует судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев.— Аргумент относительно того, что последний платеж был в 2014 году и сроки исковой давности истекли, оценить достаточно сложно. Предположу, что Газпромбанк мог апеллировать к тому, что у него договор был заключен с BNP Paribas, перед которым ранее "Мечел" и исполнял обязательства, да и сама норма, позволяющая применять особый порядок расчетов, появилась чуть более года назад, так что общий порядок применения сроков исковой давности тут может быть и неприменим». В «Мечеле» заявили “Ъ”, что ждут текста решения суда для дальнейших действий. В ГПБ не ответили на запрос “Ъ”.

В Арбитражном суде Москвы рассматривается еще один иск банка к «Мечелу» и его компаниям — об обращении взыскания на заложенное имущество.

Обеспечением по спорному кредиту, следует из материалов дела, выступали договоры ипотеки, залога акций, оборудования и залога прав по договору поставки.

Обыкновенные акции «Мечела» снизились на торгах 17 июля на 1,9%, до 186,7 руб., привилегированные — на 1,5%, до 196,45 руб. Компания не платит дивиденды по обыкновенным акциям с 2012 года, а по привилегированным — с 2020 года, хотя в последние два года благодаря реструктуризации долговая нагрузка компании существенно снизилась, а общее финансовое положение значительно улучшилось на фоне высоких цен на уголь. Компания сейчас не раскрывает финансовую отчетность.

Аналитики отмечают, что даже в случае, если «Мечелу» не удастся оспорить решение суда, компания способна заплатить эти деньги. Аналитики Telegram-канала «Мои инвестиции» отмечают, что с фундаментальной точки зрения взыскание с «Мечела» 11,9 млрд руб.— не что иное, как обычная выплата долга. Аналитики инвестбанка «Синара» полагают, что «Мечел» в состоянии погасить задолженность за счет операционного денежного потока.

Евгений Зайнуллин

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