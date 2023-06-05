«Мечелу» меняют кредиторов

Стали известны позиции Газпромбанка и «Мечела» в ходе судебного спора на 12 млрд руб., начатого банком против угольной компании. Газпромбанк считает, что кредит, выданный «Мечелу» в 2010 году через французский BNP Paribas, был синдицированным и поэтому на него распространяется антисанкционный указ президента РФ от 5 июля 2022 года. По этому указу должники-резиденты должны платить кредиторам-резидентам, минуя иностранного платежного агента. «Мечел» не признает претензий «Газпромбанка» и считает, что имеет отношения только с французским банком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Иск Газпромбанка к «Мечелу» на 11,9 млрд руб. базируется на указе президента РФ, который позволяет российским банкам-кредиторам требовать погашения долга по кредитам напрямую с должника, минуя иностранного финансового агента, сообщает «РИА Новости». Позиции сторон были раскрыты 5 июня в ходе предварительного заседания в Арбитражном суде Москвы, о самом иске “Ъ” писал 5 апреля.

Кредитный договор, ставший поводом для иска, был заключен в 2010 году между «Мечелом» и французским банком BNP Paribas, средства пошли на строительство универсального рельсобалочного стана на Челябинском металлургическом комбинате (ЧМК). По словам истца, Газпромбанк предоставлял финансирование французскому банку, а тот, в свою очередь, кредитовал ЧМК. Всего с 2010 по 2013 год было выдано 30 траншей на сумму $182 млн. По версии истца, «Мечел» должен был вернуть кредит Газпромбанку через BNP Paribas с 2013 по 2019 год, но этого не сделал.

На данный момент основной долг по кредиту — около $155 млн, а общая задолженность превышает $244 млн, сообщил истец.

Газпромбанк при этом ссылается на указ президента РФ №430 от 5 июля 2022 года. Согласно этому указу, российские компании—должники по договорам синдицированного кредита обязаны исполнять обязательства по этим договорам перед резидентами-кредиторами напрямую, минуя иностранного (недружественного) платежного агента.

Представитель «Мечела» в ходе судебного заседания не признал иск. Он заявил, что кредит не был синдицированным, а у компании есть правоотношения только с BNP Paribas, и им непонятно, по какой причине к Газпромбанку перешли права кредитора. «Мечел» ходатайствовал о привлечении BNP Paribas в качестве третьего лица, но суд 5 июня отклонил это ходатайство. Основные слушания начнутся 17 июля.

В отчете 20-F за 2020 год «Мечел» указывал, что наличие просрочки по синдицированным кредитам, в том числе перед BNP Paribas, дает возможность кредиторам потребовать единовременной выплаты долга либо обратить взыскание на залоги. «Если ECA-кредиторы прибегнут к принудительному взысканию долга, это может привести к кросс-дефолту по другим нашим обязательствам и досрочному взысканию практически всей нашей задолженности»,— отмечала тогда компания.

Газпромбанк является крупнейшим кредитором «Мечела». В 2020 году компания и госбанки-кредиторы согласовали условия десятилетней реструктуризации: общая сумма долга после реструктуризации составила около 335 млрд руб., срок погашения долгов был продлен до марта 2027 года с возможностью пролонгации еще на три года, если будет соблюдаться график платежей.

«Мечел» по итогам 2022 года не публиковал финансовую отчетность. По оценкам «БКС Мир инвестиций», чистый долг компании в 2022 году должен был упасть на 26%, до $2,6 млрд. EBITDA компании в прошлом году выросла на 5%, до $1,8 млрд.

Партнер и руководитель практики разрешения споров Stonebridge Legal Алексей Ядыкин говорит, что в юридической практике на данный момент известно одно похожее дело. Альфа-банк просил суд признать его кредитором ПАО «Акрон», размер доли в транше — $60 млн. Суд первой инстанции в иске отказал, а в апреле 2023 года эту позицию подтвердил и апелляционный суд. «Для того чтобы кредит являлся синдицированным, достаточно, чтобы его выдали два банка или более. Остальные вопросы связаны с распределением прав и обязанностей в связи с этим»,— говорит юрист.

Евгений Зайнуллин