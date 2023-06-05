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Коммерсантъ FM
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«Мечелу» меняют кредиторов

Газпромбанк раскрыл суть иска к компании

Стали известны позиции Газпромбанка и «Мечела» в ходе судебного спора на 12 млрд руб., начатого банком против угольной компании. Газпромбанк считает, что кредит, выданный «Мечелу» в 2010 году через французский BNP Paribas, был синдицированным и поэтому на него распространяется антисанкционный указ президента РФ от 5 июля 2022 года. По этому указу должники-резиденты должны платить кредиторам-резидентам, минуя иностранного платежного агента. «Мечел» не признает претензий «Газпромбанка» и считает, что имеет отношения только с французским банком.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Иск Газпромбанка к «Мечелу» на 11,9 млрд руб. базируется на указе президента РФ, который позволяет российским банкам-кредиторам требовать погашения долга по кредитам напрямую с должника, минуя иностранного финансового агента, сообщает «РИА Новости». Позиции сторон были раскрыты 5 июня в ходе предварительного заседания в Арбитражном суде Москвы, о самом иске “Ъ” писал 5 апреля.

Кредитный договор, ставший поводом для иска, был заключен в 2010 году между «Мечелом» и французским банком BNP Paribas, средства пошли на строительство универсального рельсобалочного стана на Челябинском металлургическом комбинате (ЧМК). По словам истца, Газпромбанк предоставлял финансирование французскому банку, а тот, в свою очередь, кредитовал ЧМК. Всего с 2010 по 2013 год было выдано 30 траншей на сумму $182 млн. По версии истца, «Мечел» должен был вернуть кредит Газпромбанку через BNP Paribas с 2013 по 2019 год, но этого не сделал.

На данный момент основной долг по кредиту — около $155 млн, а общая задолженность превышает $244 млн, сообщил истец.

Газпромбанк при этом ссылается на указ президента РФ №430 от 5 июля 2022 года. Согласно этому указу, российские компании—должники по договорам синдицированного кредита обязаны исполнять обязательства по этим договорам перед резидентами-кредиторами напрямую, минуя иностранного (недружественного) платежного агента.

Представитель «Мечела» в ходе судебного заседания не признал иск. Он заявил, что кредит не был синдицированным, а у компании есть правоотношения только с BNP Paribas, и им непонятно, по какой причине к Газпромбанку перешли права кредитора. «Мечел» ходатайствовал о привлечении BNP Paribas в качестве третьего лица, но суд 5 июня отклонил это ходатайство. Основные слушания начнутся 17 июля.

В отчете 20-F за 2020 год «Мечел» указывал, что наличие просрочки по синдицированным кредитам, в том числе перед BNP Paribas, дает возможность кредиторам потребовать единовременной выплаты долга либо обратить взыскание на залоги. «Если ECA-кредиторы прибегнут к принудительному взысканию долга, это может привести к кросс-дефолту по другим нашим обязательствам и досрочному взысканию практически всей нашей задолженности»,— отмечала тогда компания.

Газпромбанк является крупнейшим кредитором «Мечела». В 2020 году компания и госбанки-кредиторы согласовали условия десятилетней реструктуризации: общая сумма долга после реструктуризации составила около 335 млрд руб., срок погашения долгов был продлен до марта 2027 года с возможностью пролонгации еще на три года, если будет соблюдаться график платежей.

«Мечел» проигнорировал зарубежных кредиторов

«Мечел» по итогам 2022 года не публиковал финансовую отчетность. По оценкам «БКС Мир инвестиций», чистый долг компании в 2022 году должен был упасть на 26%, до $2,6 млрд. EBITDA компании в прошлом году выросла на 5%, до $1,8 млрд.

Партнер и руководитель практики разрешения споров Stonebridge Legal Алексей Ядыкин говорит, что в юридической практике на данный момент известно одно похожее дело. Альфа-банк просил суд признать его кредитором ПАО «Акрон», размер доли в транше — $60 млн. Суд первой инстанции в иске отказал, а в апреле 2023 года эту позицию подтвердил и апелляционный суд. «Для того чтобы кредит являлся синдицированным, достаточно, чтобы его выдали два банка или более. Остальные вопросы связаны с распределением прав и обязанностей в связи с этим»,— говорит юрист.

Евгений Зайнуллин

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