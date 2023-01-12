Иск достали из печи

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск компании «Энергометаллургмонтаж» (ЭММ) о взыскании почти 214 млн руб. с Братского завода ферросплавов (БЗФ), который входит в группу «Мечел». Эти средства предприятие задолжало за техническое перевооружение одной из печей по договору 2019 года. Истец настаивал на том, что выполнил работы в полном объеме, но получил только часть средств — 254 млн руб. Ответчик выдвинул встречный иск на 4,8 млн руб., указав на существенные недостатки и нарушения условий договора. В прошлом году Арбитражный суд Иркутской области взыскал почти 66 млн руб. с челябинского подрядчика по иску БМЗ за нарушение сроков ремонта печи.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Техническое перевооружение печи было выполнено в 2019-2020 годах

Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ Техническое перевооружение печи было выполнено в 2019-2020 годах

Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Челябинской области взыскал 213,9 млн руб. с ООО «Братский завод ферросплавов» (БЗФ, входит в группу «Мечел») в пользу ООО «Энергометаллургмонтаж» (ЭММ, Челябинск). Это задолженность по договору подряда, заключенному в 2019 году. Решение суда об удовлетворении исковых требований челябинской компании в полном объеме опубликовано в картотеке арбитражных дел.

ЭММ направил иск в суд в августе 2020 года. Согласно материалам дела, 24 января 2019 года компания и Братский завод ферросплавов заключили договор генерального подряда на техническое перевооружение руднотермической печи №3 в электротермическом цехе кристаллического кремния. Контракт включал целый комплекс работ, в том числе поставку материалов и изготовленного в России оборудования, выполнение строительно-монтажных работ, демонтаж старого оборудования, монтаж автоматизированной системы управления технологическим процессом печи, проведение пуско-наладочных работ. В суде истец указал, что выполнил работу в полном объеме, что подтверждается актами сдачи-приемки и справками, однако на момент подачи иска завод не погасил задолженность. Общая стоимость работ составила 468,2 млн руб. Из этой суммы заказчик оплатил подрядчику 254,2 млн, говорится в материалах дела.

Братский завод не согласился с иском и выдвинул встречные требования в размере 4,8 млн руб. В обоснование ответчик указал на нарушение челябинским подрядчиком условий договора. По мнению БЗФ, работы были выполнены с существенными недостатками. В рамках дела проводилась техническая экспертиза. В результате суд решил выделить требования завода в отдельное производство, в рамках которого будут рассмотрены возражения о наличии недостатков в выполненных работах.

По основному иску суд счел доказанным наличие задолженности и обязанность по ней расплатиться. «Акты приемки выполненных работ подписаны без замечаний. Претензий по качеству работы ответчик не предъявил. Подписание этих документов представителями обеих сторон без замечаний и возражений по объемам и стоимости выполненных работ, их качеству свидетельствуют о выполнении работ подрядчиком, принятии их результата заказчиком, а также о потребительской ценности результата работ для ответчика и желании последнего ими воспользоваться. Суд приходит к выводу о том, что работы приняты, и на стороне ответчика возникла обязанность по их оплате»,— говорится в решении суда. Оно не вступило в силу и может быть обжаловано в течение месяца в Восемнадцатом апелляционном арбитражном суде.

На момент подготовки материала в ООО «БЗФ» не ответили на вопрос «Ъ-Южный Урал» о том, планируется ли обжаловать решение суда. В ЭММ от каких-либо комментариев по этому делу отказались.

По данным «СПАРК Интерфакс», ООО «Энергометаллургмонтаж» было зарегистрировано в 2010 году. 100% уставного капитала принадлежит Олегу Дементьеву. Основной вид деятельности организации — «работы по монтажу стальных строительных конструкций». На официальном сайте указано, что компания занимается проектированием, строительством и реконструкцией промышленных объектов, а также жилых домов. Среди проектов компании: строительство энергоблока на Персмкой ГРЭС, реконструкция участка медерозлива на ЗАО «Карабашмедь», строительство складского комплекса «Юникосметик» в Екатеринбурге. В 2021 году выручка ЭММ составила 418 млн руб. (1 млрд в 2020 году), чистая прибыль — 88,3 млн (10,1 млн).

ООО «БЗФ» выпускает высокопроцентный ферросилиций, который поставляется на предприятия группы «Мечел», а также реализуется на внутреннем и внешнем рынках. По данным «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2021 года выручка предприятия составила 9,8 млрд руб. (4,3 млрд в 2020 году), чистая прибыль — 3,4 млрд (231 млн).

Спорный договор о техперевооружении печи №3 на БЗФ является предметом рассмотрения еще одного арбитражного дела. В 2020 году Братский завод ферросплавов подал иск в Арбитражный суд Иркутской области о взыскании с челябинской компании договорной неустойки в размере 209 млн руб., реального ущерба в 1,2 млн и 50,7 млн руб. упущенной выгоды. В процессе рассмотрения дела сумма требований существенно сократилась: в марте 2022 года суд взыскал с ЭММ 65,9 млн руб. Это решение подтвердили апелляционная и кассационная инстанции. Но в начале этого года «Электрометаллургмонтаж» обжаловал решение в Верховном суде РФ. Братский завод ферросплавов в январе заявил о намерении обратиться в суд с требованием признать челябинского подрядчика банкротом. На 9 января 2023 года размер задолженности составляет 61,5 млн руб., говорится в опубликованном на Федресурсе сообщении.

Юлия Гарипова