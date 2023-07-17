Хуснуллин сообщил о незначительном повреждении железнодорожного пути Крымского моста

Вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с президентом Владимиром Путиным, посвященном взрыву на Крымском мосту, сообщил, что в результате теракта был незначительно поврежден один железнодорожный путь, но на движение поездов это не повлияло.

По словам господина Хуснуллина, одно пролетное строение Крымского моста разрушено полностью по направлению в Тамань, еще один пролет поврежден, произошло осевое смещение на 70-80 см. Опоры не повреждены, свидетельствуют предварительные данные осмотра.

Марат Хуснуллин отметил, что двигаться по альтернативному маршруту можно круглосуточно, для этого приняты все меры. Он добавил, что до 00.00 планируется завершить укрепление целой поврежденной опоры моста и запустить движение в тестовом режиме, а затем начать по одной полосе в реверсивном режиме запускать легковые машины. По его словам, двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй стороне — в ноябре. Движение легковых автомобилей по Крымскому мосту может быть частично возобновлено к концу суток.

Около четырех часов утра в понедельник, 17 июля, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение через Крымский мост остановили «из-за ЧП в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края». Позднее НАК заявил, что мост атаковали два украинских морских беспилотника, повреждена автодорожная составляющая моста. В результате ЧП погибла семейная пара из Белгородской области, их дочь получила ранения средней тяжести, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Главное управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело по ст.205 УК РФ (теракт). Следствие обвинило в атаке спецслужбы Украины.