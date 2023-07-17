Зерно попало в жернова

Последнее судно покинуло порт Одессы перед завершением зерновой сделки. Срок действия соглашения истекает 17 июля. Дальнейшая судьба черноморской инициативы по-прежнему не ясна. Президент Владимир Путин на прошлой неделе допустил, что Россия может выйти из договора, если не будут выполнены обещания, данные ей другими сторонами. «Это игра в одни ворота, ни одного пункта пока не исполнено»,— добавил президент. Чуть позже его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что окончательное решение об участии Москвы в сделке пока не принято.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Serhii Smolientsev, Reuters Фото: Serhii Smolientsev, Reuters

В чем суть претензий России? Подробности — в справке “Ъ FM”:

Одновременно с заключением черноморской инициативы между Москвой и ООН был подписан меморандум. Текста документа в публичном доступе нет. Но в марте российский МИД заявлял, что суть договоренностей в устранении препятствий для отечественного сельхозэкспорта. Американские и европейские санкции не запрещают Москве поставлять зерно и удобрения другим странам. Однако ограничения действуют в отношении судов под российским флагом. Им нельзя заходить в западные порты и получать страховку от зарубежных компаний. Кроме того, от системы SWIFT отключен «Россельхозбанк», который обрабатывает большую часть расчетов за отечественную продукцию. Все эти меры усложняют торговлю. В ООН признали, что за время действия зерновой сделки ни одно судно с российскими удобрениями так и не было отправлено. Москва требует снять ограничения. Но пока они продолжают действовать. Запад, впрочем, считает, что этот факт не может быть основанием для выхода из черноморской инициативы. В марте представительство Евросоюза в России заявило, что сделка и меморандум с ООН — разные соглашения, которые не входят в один пакет. А, следовательно, не должны осуществляться в равной степени.

Генсек ООН Антониу Гутерриш на прошлой неделе направил Владимиру Путину письмо с предложениями по зерновой сделке. Их цель — устранить препятствия, влияющие на операции через Россельхозбанк, отметили в Организации Объединенных Наций. Речь может идти о подключении к SWIFT «дочки» кредитной компании. Как пишет Financial Times, такой сценарий обсуждался на недавнем саммите Евросоюза в Брюсселе.

Сторонники идеи заявляли, что это «наименее худший вариант» для того, чтобы Москва согласилась продлить действие черноморской инициативы. Однако другие требования России вряд ли будут выполнены, полагает генеральный директор компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко:

«Все эти площадки для торга, все эти возможности имели место уже почти год и не принесли никакого результата. Это иллюзии, ничего исполняться не может. Ни ООН, ни Турция, ни Украина не в состоянии повлиять на заход судов с нашими грузами в другие страны. Я не думаю, что что-либо изменится для экспорта российского продовольствия, если мы выйдем из зерновой сделки. У нас есть проблемы со страхованием и фрахтом. Подконтрольного российским продавцам флота пока нет».

Москва также недовольна направлением экспорта украинского зерна. 15 июля Владимир Путин провел разговор с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой. Российский президент заявил, что главная цель черноморской инициативы — поставки продукции нуждающимся странам, прежде всего, из Африки.

По данным ООН, они получили лишь около 12% вывезенного зерна, в то время как Европа — 40%. Страны ЕС, впрочем, могли перепродавать товары беднейшим государствам. Россию такая схема не устраивает, говорит главный редактор портала Agrotrend Николай Лычев:

«Для России это большой минус и сигнал рынку, что цены на зерно пойдут вниз, потому что предложение, которое дает Украина, превышает спрос. Российским аграриям уже невыгодно производить зерно и поставлять его по тем нынешним ценам.

Мы закончили сезон с разницей в несколько десятков долларов за тонну по сравнению с украинской или румынской пшеницей.

Нам как поставщикам сырья выгодно, чтобы этой сделки не было, а Украина поставляла свое зерно не через черноморские порты, а железнодорожным и автомобильным транспортом в Европу. Там профицит предложения, соответственно, пусть они и разбираются со своими проблемами, а мы будем поставлять зерно в те регионы, куда Украина не поставляет.

Россия уже не раз грозила выйти или выходила из зерновой сделки, как в ноябре 2022 года, но либо пролонгировала участие в ней без всяких предварительных условий, либо возвращалась в нее через несколько дней. Судя по всему, то же самое произойдет и сейчас. Возможно, все-таки ООН что-нибудь сделает для нас, например, будет способствовать переподключению к SWIFT Россельхозбанка.

Скорее всего, мы не переподпишем соглашение вовремя, но вернемся в сделку через какое-то время, потому что выбора у России нет. Через Турцию идет параллельный импорт, альтернативные инвестиции, Россия в них нуждается. У нас здесь нет сильной переговорной позиции, чтобы взять и просто выйти».

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает обсудить зерновую сделку с Владимиром Путиным очно в августе. Подготовку встречи подтвердил вице-президент республики Джевдет Йылмаз. По его словам, Анкара работает над продлением соглашения и контакты двух глав государств можно «рассматривать в эту пользу». Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что такого разговора в графике Путина пока нет.

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Иван Хорушевский