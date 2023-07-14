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Коммерсантъ FM
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Как выполнялась зерновая сделка

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Россия может приостановить участие в зерновой сделке, если поставленные ей условия так и не будут выполнены, заявил 13 июля Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста «Ъ» Андрея Колесникова. В числе выдвигаемых Россией требований — подключение Россельхозбанка к SWIFT, а также восстановление работы аммиакопровода Тольятти—Одесса. По данным Совместного координационного центра в Стамбуле, за время действия сделки через три украинских порта было экспортировано более 32 млн тонн зерновых, более половины в страны Африки, Ближнего Востока и Азии. При этом, по словам Владимира Путина, в беднейшие страны пошло только 3% зерна.

Напомним, Россия, Украина, Турция и ООН заключили зерновую сделку в июле 2022 года. Москва гарантировала Киеву безопасный экспорт продовольствия через Черное море. В ответ ООН обещала помочь России восстановить ее собственные поставки сельскохозяйственных товаров и удобрений. В Москве неоднократно жаловались на проблемы с реализацией второй части договора. Последний раз договоренности продлевались в мае. Срок действия сделки истекает 17 июля.

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