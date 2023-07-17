Французская компания Danone «приняла к сведению» решение российских властей о передаче предприятий Росимуществу во временное управление

Производитель продуктов питания Danone с заводом в Липецкой области «приняла к сведению» решение президента РФ Владимира Путина о передаче российских активов во временное внешнее управление Росимуществу. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В настоящее время Danone «расследует ситуацию». Компания «готовится принять все необходимые меры для защиты своих прав» как акционера АО «Данон Россия» и «обеспечения непрерывности деятельности бизнеса в интересах всех заинтересованных сторон, в частности своих сотрудников».

Процесс передачи контроля над российским бизнесом начался в 14 октября 2022 года. Решение о переходе предприятий во временное управление не повлияет на финансовый прогноз Danone на 2023 год, отметили в пресс-службе.

Владимир Путин подписал указ о передаче активов Danone и датской Carlsberg Group (владеет пивзаводом «Балтика» в Воронеже) 17 июля. От «Балтики» во временное управление Росимущества переходят 98,56%, принадлежащих Carlsberg Sverige Aktiebolag (шведская «дочка» Carlsberg), 1,35% — «Хоппи Юнион» и 0,09% Carlsberg Deurschland GmbH (немецкая «дочка» Carlsberg). От Danone переходят 83,292 млн обыкновенных акций «Данон Россия», которые принадлежали Produits Laitiers Frais Est Europe, и 85 тыс. акций «Данон Трейд».

В Carlsberg Group заявили об отсутствии уведомления о передаче ее доли. Заявившая о продаже бизнеса еще в марте 2022 года компания «работает в соответствии с местными нормами и правилами в России и считает такое развитие событий неожиданным».

Подробнее о ситуации читайте в материале «Ъ» «Здравствуйте, я ваше пиво».

Александр Прытков

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