Датская Carlsberg Group заявила об отсутствии уведомления о передаче ее доли в «Балтике» во временное управление Росимуществу

Основной владелец пивоваренной компании «Балтика» с заводом в Воронеже датская Carlsberg Group заявила об отсутствии уведомления о передаче ее доли в российской структуре во временное управление Росимуществу. Такую информацию распространила пресс-служба.

В Carlsberg назвали такое решение российских властей «неожиданным». «Carlsberg Group не получала официальной информации относительно указа президента (РФ Владимира Путина — «Ъ-Черноземье») или последствий для пивоваренной компании "Балтика". Carlsberg Group работает в соответствии с местными нормами и правилами в России и считает такое развитие событий неожиданным»,— сообщила пресс-служба.

Там отметили, что компания оценит юридические и операционные последствия такого развития событий и «предпримет все необходимые ответные действия».

В Carlsberg напомнили о принятом 28 марта 2022 года решении «добиться полной продажи» бизнеса в России. «После обширного процесса отделения бизнеса от остальной части Carlsberg Group соглашение о продаже российского бизнеса уже было подписано 23 июня 2023 года при условии одобрения регулирующими органами и выполнения определенных условий в ряде юрисдикций»,— добавили там.

Теперь после указа перспективы этого процесса «весьма неопределенны»: «Группа находится в процессе получения более подробной информации и как можно скорее опубликует любую уместную и проверенную информацию, включая потенциальные финансовые последствия».

Подробнее о ситуации читайте в материале «Ъ» «Здравствуйте, я ваше пиво».

Александр Прытков

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