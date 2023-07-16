Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В ЦАР прибыло несколько сотен инструкторов ЧВК «Вагнер»

В столицу Центральноафриканской республики город Банги в рамках ротации прибыло несколько сотен инструкторов ЧВК «Вагнер», сообщил Telegram-канал «Содружества офицеров за международную безопасность» (СОМБ). Власти США связывают эту организацию с деятельностью ЧВК «Вагнер» в Африке.

«В Банги прибыл очередной борт с инструкторами для работы в Центральноафриканской республике. Плановая ротация продолжается. Несколько сотен опытнейших профессионалов из ЧВК “Вагнер” присоединяются к команде, работающей в ЦАР»,— говорится в заявлении СОМБ.

Утверждается, что инструкторы ЧВК оказывают помощь военным Вооруженных сил ЦАР (FACA) и сотрудникам правоохранительных органов республики в преддверии референдума 30 июля. На нем будет решаться вопрос об увеличении числа разрешенных президентских сроков с двух до трех.

В начале июля Reuters писало, что ЧВК «Вагнер» вывела из ЦАР сотни своих бойцов. Пресс-секретарь президента ЦАР заявил, что вывод наемников из страны проводится в рамках ротации личного состава.

После мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в СМИ появились предположения, что наемники могут покинуть страны Африки. Власти ЦАР говорили, что в случае их ухода примут любую другую группу по обеспечению безопасности от России. МИД РФ отмечал, что контракты с ЧВК заключались странами Африки напрямую и их судьбу должно решать руководство этих государств.

О перспективах ЧВК «Вагнер» в Африке — в материале «Ъ» «А-а, в Африке “Вагнер” вот такой ширины».

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...