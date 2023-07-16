В ЦАР прибыло несколько сотен инструкторов ЧВК «Вагнер»

В столицу Центральноафриканской республики город Банги в рамках ротации прибыло несколько сотен инструкторов ЧВК «Вагнер», сообщил Telegram-канал «Содружества офицеров за международную безопасность» (СОМБ). Власти США связывают эту организацию с деятельностью ЧВК «Вагнер» в Африке.

«В Банги прибыл очередной борт с инструкторами для работы в Центральноафриканской республике. Плановая ротация продолжается. Несколько сотен опытнейших профессионалов из ЧВК “Вагнер” присоединяются к команде, работающей в ЦАР»,— говорится в заявлении СОМБ.

Утверждается, что инструкторы ЧВК оказывают помощь военным Вооруженных сил ЦАР (FACA) и сотрудникам правоохранительных органов республики в преддверии референдума 30 июля. На нем будет решаться вопрос об увеличении числа разрешенных президентских сроков с двух до трех.

В начале июля Reuters писало, что ЧВК «Вагнер» вывела из ЦАР сотни своих бойцов. Пресс-секретарь президента ЦАР заявил, что вывод наемников из страны проводится в рамках ротации личного состава.

После мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в СМИ появились предположения, что наемники могут покинуть страны Африки. Власти ЦАР говорили, что в случае их ухода примут любую другую группу по обеспечению безопасности от России. МИД РФ отмечал, что контракты с ЧВК заключались странами Африки напрямую и их судьбу должно решать руководство этих государств.

О перспективах ЧВК «Вагнер» в Африке — в материале «Ъ» «А-а, в Африке “Вагнер” вот такой ширины».

Эрдни Кагалтынов