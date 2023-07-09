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Коммерсантъ FM
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Власти ЦАР объяснили вывод бойцов ЧВК «Вагнер» ротацией военных

Пресс-секретарь президента ЦАР Альберт Ялоке Мокпем прокомментировал сообщение Reuters о том, что частная военная компания «Вагнер» вывела из страны сотни своих бойцов. По его словам, это «не окончательный уход, а ротация».

«Одни уйдут, другие придут»,— сказал господин Мокпем на пресс-конференции в Банги.

Как отмечает Reuters, неизвестно, сколько иностранных военных остается в ЦАР. По данным агентства, считалось, что там действовало около «1900 российских наемников, в том числе из "Вагнера"».

Вопрос о работе ЧВК «Вагнер» в Африке встал после того, как бойцы компании с Евгением Пригожиным предприняли попытку мятежа в России. Власти ЦАР говорили, что в случае их ухода примут любую другую группу по обеспечению безопасности от России. МИД РФ отмечал, что контракты с ЧВК заключались странами Африки напрямую и их судьбу должно решать руководство этих государств. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Россия также сотрудничает с ЦАР по государственной линии, поэтому «в необходимом количестве наши военные продолжат свою деятельность».

Подробнее о последствиях мятежа — в материале «Ъ» «А-а, в Африке "Вагнер" вот такой ширины».

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