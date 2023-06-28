Власти ЦАР пообещали принять «Бетховенов» или «Моцартов» взамен «Вагнера»

Власти Центральноафриканской Республики (ЦАР) в случае ухода вагнеровцев из страны примут любую другую группу по обеспечению безопасности от России. Об этом британской газете Financial Times (FT) рассказал советник президента африканской республики Фидель Гуанджика.

«Если Москва решит их (ЧВК "Вагнер".— "Ъ") отозвать и прислать нам "Бетховенов" или "Моцартов", а не вагнеровцев, они у нас будут»,— рассказал господин Гуанджика.

По словам дипломатов ЦАР, в республике не произошло видимых изменений на фоне вооруженного мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Газета отмечает, что президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера обязан бойцам ЧВК, после того как они подавили попытку восстания в 2020 году. Тогда повстанцы захватили город Гримари, находящийся в 300 км от столичного Банги.

По словам источников FT, Евгений Пригожин может использовать операции в Африке в качестве убежища на случай, если он не сможет остаться в Белоруссии. «Он может появиться в Судане или в ЦАР в качестве среднесрочного пункта назначения. Пригожин хотел стать лицом и движущей силой российской политики в Африке»,— сообщил FT сотрудник британского аналитического центра RUSI Самуэль Рамани.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что российские военные продолжат свою деятельность в стране. «У нас по государственной линии есть сотрудничество с ЦАР. В необходимом количестве наши военные продолжат свою деятельность»,— сказал пресс-секретарь во время конф-колла.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что работа вагнеровцев на территории ЦАР будет продолжена. Несмотря на заявления Владимира Путина о государственном финансировании группы «Вагнер», собеседники FT сообщают, что в Африке ЧВК нашла источники финансирования за пределами Москвы.

В декабре 2021 года Евросоюз ввел санкции в отношении ЧВК «Вагнер» и нескольких якобы связанных с нею лиц, которые действовали в том числе на территории ЦАР. Их обвинили в первую очередь в нарушении прав человека в Африке. Как утверждает ЕС, речь идет о пытках, внесудебных казнях и убийствах.

23 и 24 июня силы ЧВК «Вагнер» организовали мятеж, захватили военные объекты в Ростове-на-Дону и пошли на Москву. Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Евгением Пригожиным. После переговоров бойцы ЧВК развернули колонны и ушли в полевые лагеря, самолет Евгения Пригожина прилетел в Белоруссию.

Подробнее о переговорах Александра Лукашенко с Евгением Пригожиным — в публикации «Ъ» «Союзный государь».

Полина Мотызлевская