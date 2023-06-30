МИД: страны Африки заключают контракты напрямую с ЧВК «Вагнер»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что руководство стран Африки, в том числе Центрально-Африканской республики, напрямую заключали контракты с ЧВК «Вагнер». Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, вопрос о присутствии на территории африканских стран наемников ЧВК «Вагнера» должно решат руководство этих стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Что касается ЧВК "Вагнер", которые тоже работали в ЦАР и еще в нескольких африканских странах, — эта договоренность заключена напрямую между соответствующими правительствами и ЧВК "Вагнер"»,— сказал Сергей Лавров на брифинге (цитата по «Интерфаксу»).

«Будут ли они (ЧВК "Вагнер".— "Ъ".) там присутствовать? Это вопрос суверенных правительств африканских стран, но это вопрос, который возник не сегодня. Так было всегда… Это суверенное право государств — приглашать к себе, заключать контракты с теми, кто выгоден, кто эффективен»,— добавила Мария Захарова.

Ранее МИД России Сергей Лавров говорил, что работа группы «Вагнер» на территории ЦАР будет продолжена. По его словам, сейчас в стране находится несколько сот вагнеровцев. Советника президента ЦАР Фиделя Гуанджики заявил, что в случае ухода этой ЧВК для обеспечения безопасности власти страны примут от России любую другую группу военных.

За действие связанных с ЧВК «Вагнер» лиц на территории ЦАР Евросоюз ввел санкции в отношении компании еще в декабре 2021 года. Их обвинили в нарушении прав человека: пытках, внесудебных казнях и убийствах.

Что теперь будет с деятельностью ЧВК на континенте — в материале «А-а, в Африке "Вагнер" вот такой ширины».

Анастасия Ларина