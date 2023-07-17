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Коммерсантъ FM
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Меньше денег, шире профиль

Правительство хочет больше знать о МСП, чтобы точнее ему помогать

Белый дом расширяет эксперимент по цифровой поддержке малого и среднего бизнеса — адресному и проактивному подбору льгот на основе цифрового профиля предпринимателя. Профиль пополнится данными из десятка информсистем и будет интегрирован с системой «Электронный бюджет» для подачи заявок на субсидии. Развитие цифровой платформы и расширение профиля объясняются переходом правительства к концепции, в которой государство лучше, чем сам бизнес, знает о его потребностях и за счет этого повышает эффективность господдержки. Подход актуален в условиях бюджетного дефицита и сворачивания массированной помощи сектору.

По словам главы Корпорации МСП Александра Исаевича, цели модернизации цифровой платформы сектора — автозаполнение форм и более точный подбор льгот для компаний

По словам главы Корпорации МСП Александра Исаевича, цели модернизации цифровой платформы сектора — автозаполнение форм и более точный подбор льгот для компаний

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По словам главы Корпорации МСП Александра Исаевича, цели модернизации цифровой платформы сектора — автозаполнение форм и более точный подбор льгот для компаний

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Минэкономики предложило расширить эксперимент по цифровой трансформации системы оказания поддержки малому и среднему бизнесу, следует из опубликованного на regulation.gov.ru проекта постановления правительства. Идеи цифровизации взаимодействия с МСП у правительства появились в 2021 году после пандемии COVID-19. Власти тогда научились оперативно настраивать меры поддержки под нужды бизнеса и пришли к выводу, что сами предприниматели не способны обозначить приоритеты поддержки в долгосрочной перспективе, но государство может — благодаря массивам данных. Так, в феврале 2022 года в режиме эксперимента запущена цифровая платформа МСП, которая должна обеспечить адресный и проактивный подход к поддержке на основе цифрового профиля предпринимателя. Сам профиль запущен в декабре 2022 года: если в нем использовалось 800 различных видов данных, то в мае 2023 года — уже 1,2 тыс., в том числе добавлены сведения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, реестра МСП, налоговых деклараций и баз данных, о счетах в банках и получении мер поддержки, сообщили “Ъ” в Корпорации МСП.

Проект постановления продлевает эксперимент до апреля 2031 года (оценка промежуточных результатов в апреле 2025-го) и расширяет его параметры. В том числе предусмотрена возможность подачи бизнесом заявок на получение субсидий. Для этого профиль предпринимателя предлагается интегрировать с системой «Электронный бюджет», а в работу по развитию платформы — Минфин, который на протяжении года унифицирует процесс распределения бюджетных субсидий среди юрлиц и физлиц (см. “Ъ” от 24 мая и 14 июня).

В число участников эксперимента войдут и другие ведомства—поставщики сведений, необходимых для подбора мер поддержки. Одной из «ключевых» станет ФНС, которая пополнит платформу сведениями из налоговых деклараций и учредительных документов организации, а также данными о численности работников. Платформа будет увязана со всеми отраслевыми ГИС: в профиле появится информация от Минцифры (сведения об аккредитации IT-компаний и о лицензиях), Казначейства (о недобросовестных поставщиках и о долгах перед бюджетами и приставами), Минпромторга (о производимой промпродукции), Минэкономики (из Единого реестра конечных получателей господдержки инновационной деятельности), МВД (о транспортных средствах) и Роспатента (о правах на результаты интеллектуальной деятельности).

Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич объясняет, что расширение профиля нужно для двух целей. «Первая — чтобы платформа совершенствовала автоматический подбор подходящих мер, которые уже доступны предпринимателю или могут быть получены при устранении ограничений, предусмотренных нормативными актами. Сейчас проблема как раз состоит в том, что бизнес не знает об этих ограничениях: у него может быть задолженность буквально в три копейки. Но именно они не позволяют ему получить поддержку. Вторая цель — улучшить процесс автоматического заполнения формы анкеты/заявки при обращении за поддержкой»,— поясняет он.

Процесс автоматизации поддержки МСП ускоряется на фоне падающих доходов бюджета: правительство уже анонсировало отказ от массированной поддержки сектора в пользу перспективных предприятий (см. “Ъ” от 15 и 16 июня). Цифровизация обеспечит государство данными о ее эффективности и прямо повлияет на процесс распределения льгот между МСП и отказ от неработающих инструментов.

Диана Галиева, Кристина Боровикова

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