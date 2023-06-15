Малый и средний форум

Дискуссии в ходе форума МСП — он традиционно проходит в первый день работы ПМЭФ — продемонстрировали, что правительство интересуется сектором не только как движущей силой импортозамещения в условиях потери привычных международных поставщиков, но и как источником активного экспорта. Международную торговлю вчера рассматривали даже не столько в экономической плоскости, сколько в качестве «мягкой силы» внешней политики. Впрочем, сам малый бизнес, несмотря на многочисленные меры поддержки экспорта, к такой роли пока не готов. Мешают ему как традиционные страхи и непонимание зарубежных рынков, так и последствия санкций — сложности с расчетами и логистикой. Правительство готово пересматривать программу поддержки МСП-экспортеров, но рассчитывать на широкие финансовые меры поддержки без серьезных встречных усилий предприятиям вряд ли стоит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пока на вопрос, какая продукция российских МСП доедет до зарубежных рынков, правильный ответ — редкая

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Пока на вопрос, какая продукция российских МСП доедет до зарубежных рынков, правильный ответ — редкая

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Пленарная сессия форума малого и среднего предпринимательства (МСП) — он привычно предваряет Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — в этом году прошла в нестандартном формате: ее участники отказались от традиционного обсуждения системной поддержки сектора ради поиска источников его экспортного потенциала. Такое решение во многом объясняется уже исчерпавшими себя дискуссиями вокруг стратегии развития МСП (см. “Ъ” от 27 и 30 мая) — обращение же к экспорту обнаруживает новый интерес правительства к малому бизнесу. Работа компаний на внешних рынках, поясним, свидетельствует об их сравнительной конкурентоспособности по отношению к остальным МСП.

Пока же малый бизнес, однако, не справляется с возложенными на него задачами по замещению иностранных поставщиков — продукция недотягивает по качеству, жаловались на форуме представители крупных компаний. МСП же, как подчеркнул глава департамента развития предпринимательства Торгово-промышленной палаты Денис Дыбов, жалуются на большое число требований заказчиков, включая дорогостоящую внутреннюю сертификацию малых поставщиков и вынужденное кредитование крупного бизнеса (затягивание сроков оплаты по уже исполненным договорам).

Активные обсуждения в первый день форума развернулись и вокруг программы «выращивания» из МСП поставщиков для крупных компаний. С 2022 года госАО могут оказывать финансовую, правовую, методическую и иную поддержку для увеличения числа квалифицированных поставщиков из числа МСП и таким образом обеспечивать себя нужной продукцией (подробнее см. “Ъ” от 19 января 2022 года).

Беспокойство деловых сообществ, однако, вызывает возможность отбора госкомпаниями «своих» МСП для поддержки: по-прежнему актуальными остаются вопросы о том, как избежать аффилированности и достичь «нейтральности» на торгах. Как отметил участвующий в одной из дискуссий замглавы ФАС Петр Иванов, та же проблема актуальна и при реализации другого механизма поддержки — офсетных контрактов (они, напомним, дают гарантии спроса со стороны госАО на продукцию МСП в обмен на инвестиции последних). Проблема, по оценкам ФАС, в том, что регулирующий офсеты 223-ФЗ дает госкорпорациям «достаточно большую свободу», в том числе в части сроков таких контрактов, де-факто способствуя монополизации рынков.

Экспортный потенциал МСП, несмотря на многочисленные меры поддержки и отстроенную инфраструктуру (сейчас выход предпринимателей на зарубежные рынки сопровождают Российский экспортный центр (РЭЦ) и региональные центры поддержки экспорта), также не реализован. Как подчеркнул первый вице-премьер Андрей Белоусов, из 6 млн представителей МСП экспортеры составляют только 1% (около 60 тыс. компаний) — показатель, по его словам, не менялся последние два года, хотя потенциально во внешнеторговую деятельность уже сейчас можно вовлечь как минимум 600 тыс. предприятий. Основные барьеры — страх предпринимателей перед неизвестностью, а также обострившиеся из-за санкций сложности с расчетами, логистикой и поиском партнеров за рубежом.

Для изменения ситуации власти перенастраивают комплексную программу поддержки МСП, включая МСП-экспортеров. Среди системных механизмов названы расширение доступа к специальным кредитным продуктам, в частности факторингу, а также активное применение «зонтичных» гарантий (подробнее см. “Ъ” от 9 июня). Точечно решать проблемы МСП будут в том числе госкомпании: РЭЦ и РЖД обсуждают возможности консолидации грузов разных предприятий МСП — самостоятельно заполнить необходимый объем МСП зачастую неспособны, что влияет на регулярность и стоимость поставок. Для решения проблем планируется создание «экспортного экспресса МСП» (по аналогии с «Агроэкспрессом»): малый бизнес сможет заказывать экспортную перевозку через единое окно (уже существующую цифровую платформу «Мой экспорт»), а «РЖД Логистика» — организовывать доставку даже небольших партий товара. Бизнес, в свою очередь, просил о дополнительной помощи в поиске зарубежных партнеров и повышении размера транспортно-логистических субсидий.

Судя по вчерашним обсуждениям, дополнительными финансовыми льготами система поддержки экспортеров не пополнится. В частности, глава РЭЦ Вероника Никишина указала на два источника повышения эффективности уже реализуемых льгот — это цифровизация поддержки и «увязка» многочисленных мер на федеральном и региональном уровне между собой. Де-факто предприниматели в большинстве до сих пор не знают об имеющихся инструментах — и для выхода на новые рынки скорее нуждаются в консультациях, которые могут быть вполне действенным инструментом помощи с учетом страновой специфики и массива требований во внешней торговле. Бизнес же ожидаемо предпочитает финансовые меры поддержки — впрочем, развернувшиеся на площадке форума дискуссии показывают, что в отрыве от постоянного диалога с бизнесом финансовое его стимулирование все равно не работает.

Кристина Боровикова, Диана Галиева