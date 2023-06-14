Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Цель оправдывает субсидию

Минфин привязывает выделение госфинансирования к достигнутым результатам

Минфин опубликовал новые проекты документов о реформе финансирования интересов государства через механизм субсидий — это проект постановления правительства о правилах, по которым будут действовать главные распорядители бюджетных средств как госзаказчики результатов предоставления субсидий, и законопроект о том, чего правительство потребует в обмен на субсидирование от госкомпаний и госкорпораций. Логика у новаций сквозная: государство хочет знать, как и с какими результатами предоставляются финансовые льготы экономическим субъектам, и в частности — мониторить движение госкомпаний к национальным целям, на достижение которых выделяются субсидии.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

К поправкам правительства к Бюджетному кодексу об унификации ранее разрозненных подходов государства к распределению бюджетных средств на субсидии общим объемом около 2 трлн руб. в год и превращении их в единый инструмент госполитики (ФЗ-521 от 19 декабря 2022 года, см. “Ъ” от 11 мая 2022 года) и к разработанному в развитие закона проекту постановления правительства о единых правилах конкурентной борьбы физлиц и юрлиц за доступ к субсидиям (см. “Ъ” от 24 мая 2023 года) добавлено два новых документа.

Первый — проект постановления Белого дома о порядке предоставления самих субсидий (в том числе грантов). Это также подзаконный акт к поправкам к Бюджетному кодексу, который описывает общие условия и порядок принятия решений о предоставлении субсидий главными распорядителями бюджетных средств (ГРБС). Структурно этот новый подход к раздаче субсидий приближается к уже реализованному в госзаказе. Так, для принятия ГРБС решения о предоставлении субсидии оно должно быть согласовано с Минфином или его региональным аналогом (в зависимости от источника средств) и включать указания на цели предоставления (в системе наццелей, нацпроектов и госпрограмм) и ожидаемые (конкретные и измеримые) результаты трат, а также проекты соглашений о предоставлении субсидий, возможные направления расходования, перечень получателей, которым деньги выделяются без отбора, и порядок возврата неиспользованных средств в казну. При этом получателями субсидий «без проведения отбора» (аналог «единственных поставщиков» в госзаказе) компании смогут стать при наличии соответствующего международного договора, закона, решения президента, губернатора или главы муниципалитета, федерального или регионального правительства — и в их отношении будут действовать те же нормы, что и для всех субсидируемых лиц (запрет на офшорное участие, перевод денег за рубеж, предбанкротное состояние и т. п.).

Вторым документом — поправками к статьям 78.3 и 78.5 Бюджетного кодекса — Минфин регламентирует выделение субсидий уже госкомпаниям и госкорпорациям — ранее, напомним, министерство усиливало директивное управление госкомпаниями для их «подключения» к выполнению национальных целей (в условиях неопределенности после начала РФ военной операции на Украине госкомпании стали одним из основных инструментов экономической стабилизации и проводником госинвестиций, которые должны были компенсировать спад частных капвложений). Поправки прямо увязывают предоставление госАО и госкорпорациям субсидий с целями госпрограмм — такие цели включаются в стратегию их деятельности, и их достижение попадает под мониторинг. Так, «если субсидии предоставляются в целях реализации госпрограмм, указанные результаты должны соответствовать результатам соответствующих программ». Более того, если госкомпания или ППК — получатель субсидий выступает субподрядчиком, конечных исполнителей они должны отбирать по общим правилам — на конкурентной основе и с использованием ГИС «Электронный бюджет».

В пояснительной записке Минфин констатирует: включение расходов бюджета на субсидии госкомпаниям в госпрограммы позволит обеспечить взаимосвязь между результатами и показателями, отражающими конечные общественно значимые социально-экономические эффекты, и даст возможность расставить контрольные точки при мониторинге достижения результата предоставления субсидий. В итоге же Минфин сможет «принимать управленческие решения об эффективности управления ресурсами», переданными госАО и ППК. «Речь идет о том, что государство хочет знать, что оно получает в обмен на выделенные средства, ничего иного здесь нет»,— пояснил “Ъ” собеседник в аппарате правительства.

Олег Сапожков, Диана Галиева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...