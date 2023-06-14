Цель оправдывает субсидию

Минфин опубликовал новые проекты документов о реформе финансирования интересов государства через механизм субсидий — это проект постановления правительства о правилах, по которым будут действовать главные распорядители бюджетных средств как госзаказчики результатов предоставления субсидий, и законопроект о том, чего правительство потребует в обмен на субсидирование от госкомпаний и госкорпораций. Логика у новаций сквозная: государство хочет знать, как и с какими результатами предоставляются финансовые льготы экономическим субъектам, и в частности — мониторить движение госкомпаний к национальным целям, на достижение которых выделяются субсидии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

К поправкам правительства к Бюджетному кодексу об унификации ранее разрозненных подходов государства к распределению бюджетных средств на субсидии общим объемом около 2 трлн руб. в год и превращении их в единый инструмент госполитики (ФЗ-521 от 19 декабря 2022 года, см. “Ъ” от 11 мая 2022 года) и к разработанному в развитие закона проекту постановления правительства о единых правилах конкурентной борьбы физлиц и юрлиц за доступ к субсидиям (см. “Ъ” от 24 мая 2023 года) добавлено два новых документа.

Первый — проект постановления Белого дома о порядке предоставления самих субсидий (в том числе грантов). Это также подзаконный акт к поправкам к Бюджетному кодексу, который описывает общие условия и порядок принятия решений о предоставлении субсидий главными распорядителями бюджетных средств (ГРБС). Структурно этот новый подход к раздаче субсидий приближается к уже реализованному в госзаказе. Так, для принятия ГРБС решения о предоставлении субсидии оно должно быть согласовано с Минфином или его региональным аналогом (в зависимости от источника средств) и включать указания на цели предоставления (в системе наццелей, нацпроектов и госпрограмм) и ожидаемые (конкретные и измеримые) результаты трат, а также проекты соглашений о предоставлении субсидий, возможные направления расходования, перечень получателей, которым деньги выделяются без отбора, и порядок возврата неиспользованных средств в казну. При этом получателями субсидий «без проведения отбора» (аналог «единственных поставщиков» в госзаказе) компании смогут стать при наличии соответствующего международного договора, закона, решения президента, губернатора или главы муниципалитета, федерального или регионального правительства — и в их отношении будут действовать те же нормы, что и для всех субсидируемых лиц (запрет на офшорное участие, перевод денег за рубеж, предбанкротное состояние и т. п.).

Вторым документом — поправками к статьям 78.3 и 78.5 Бюджетного кодекса — Минфин регламентирует выделение субсидий уже госкомпаниям и госкорпорациям — ранее, напомним, министерство усиливало директивное управление госкомпаниями для их «подключения» к выполнению национальных целей (в условиях неопределенности после начала РФ военной операции на Украине госкомпании стали одним из основных инструментов экономической стабилизации и проводником госинвестиций, которые должны были компенсировать спад частных капвложений). Поправки прямо увязывают предоставление госАО и госкорпорациям субсидий с целями госпрограмм — такие цели включаются в стратегию их деятельности, и их достижение попадает под мониторинг. Так, «если субсидии предоставляются в целях реализации госпрограмм, указанные результаты должны соответствовать результатам соответствующих программ». Более того, если госкомпания или ППК — получатель субсидий выступает субподрядчиком, конечных исполнителей они должны отбирать по общим правилам — на конкурентной основе и с использованием ГИС «Электронный бюджет».

В пояснительной записке Минфин констатирует: включение расходов бюджета на субсидии госкомпаниям в госпрограммы позволит обеспечить взаимосвязь между результатами и показателями, отражающими конечные общественно значимые социально-экономические эффекты, и даст возможность расставить контрольные точки при мониторинге достижения результата предоставления субсидий. В итоге же Минфин сможет «принимать управленческие решения об эффективности управления ресурсами», переданными госАО и ППК. «Речь идет о том, что государство хочет знать, что оно получает в обмен на выделенные средства, ничего иного здесь нет»,— пояснил “Ъ” собеседник в аппарате правительства.

Олег Сапожков, Диана Галиева