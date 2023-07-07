Туры подождут

Взяли паузу, но отпуск не отменят. Бронирование туров на этой неделе упало на 30% по всем зарубежным направлениям, сообщили “Ъ FM” в компании «Слетать.ру». На фоне резких валютных колебаний отдых за границей подорожал на 10%. Российские курорты цены пока не переписывают. Но топовые отели, как выяснилось, уже выкуплены. Сколько стоит отдых в июле? И можно ли еще что-то найти по приемлемым ценам? Разбиралась Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Туры в Турцию стартуют от 200 тыс. руб. за неделю, в Египет — от 180 тыс. руб. На этом фоне «скромно» выглядят Арабские Эмираты, где приемлемый отдых обойдется минимум в 150 тыс. руб. Сейчас там традиционные скидки и несезон — почти +45 градусов в тени. Жара россиян не пугает, а вот цены останавливают. В четверг биржевой курс евро превысил 102 руб., а доллар торговался выше 93 руб. На этом фоне многие отложили бронирование туров, говорит генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян:

«Тур, который на прошлой неделе стоил 200 тыс. руб., на этой подорожал до 220 тыс. руб. За последнюю неделю рубль обвалился на 5%. Это достаточно много для того, чтобы некоторые туристы напугались. Бронирования уже начали тормозиться. Зачем сегодня бронировать, скажем, по курсу 103 руб., когда завтра можно это сделать по 98 руб.? На следующей неделе мы точно будем понимать, будет это откат или прирост по бронированиям».

Выбирая отдых за границей, семья с ребенком планирует уложиться в 220 тыс. руб., говорят участники рынка. Это за неделю по системе «все включено» и с перелетом. Тут не важно, Турция, Египет или Таиланд. Но таких предложений уже нет, ведь звездность отелей туристы снижать не готовы, добавляет официальный представитель сервиса «Слетать.ру» Елизавета Тимошенко:

«Из-за резкого скачка курсов валют мы видим проседание по количеству продаж приблизительно на 30%.

Тем не менее в топе предпочтений клиентов зарубежные направления, лидером продолжает быть Турция. Средний чек на этой неделе по Турции составляет 182 тыс. руб. Это на 10 тыс. руб. меньше, чем неделей ранее. Едут в "пятерочку" — просто категории попроще».

Туристы взяли паузу, экономисты обещают небольшой разворот в сторону укрепления рубля. И все ждут начала следующей недели. На этом фоне российские курорты в топе продаж. И отели пока ведут себя сдержанно, уверяет вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин:

«Наши туры сейчас в два раза дешевле, чем любой выезд. Но здесь не совсем корректно сравнивать, поскольку наш массовый рынок — это отели "три-четыре звезды". Средний чек сейчас — 65 тыс. руб. на неделю отдыха с перелетом, скажем, из Москвы в Сочи. У курортов нет какой-то согласованной ценовой политики — каждый может поднять цены, может опустить.

Некоторые отели меняют стоимость два раза в день, причем как вверх, так и вниз. С утра повышают на 5% — продаж нет, после обеда снижают на 10%.

Они оптимизируют загрузку, доходность номеров. Так делают и в Сочи, и в Крыму».

Но туристический рынок зависит не только от курсовых колебаний и погоды. Тут как при заказе такси: чем выше спрос, тем дороже поездка. Хотя еще в июле можно найти спецпредложения в мини-гостиницах Туапсе, к примеру, делится коммерческий директор национального туроператора «Алеан» Оксана Булах:

«С понедельника отмечаем рост спроса в пределах 10%, и это касается всех регионов. Период высокого сезона настал — ожидать снижения цен нет смысла. Если отели увидят какой-то резкий всплеск спроса, то они будут поднимать стоимость. Допустим, четырехзвездный отель на "ультра все включено" — 96 тыс. руб. на двоих за неделю, это Анапа. "Четыре звезды" в центре Сочи с завтраками — 73,8 тыс. руб.»

Если говорить о топовых отелях Краснодарского края, весь июль выкупили еще весной. «Четверки» можно забронировать с августа, они обойдутся от 250 тыс. руб. за неделю на двоих, «пятерка» в Сочи — почти 400 тыс. руб.