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Коммерсантъ FM
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Туристы отправляются в новое

Какие страны популярны у россиян

Россияне открывают для себя новые направления экскурсионного туризма. Из-за проблем с перелетам и визами многие европейские города стали труднодоступны. Более популярными на этом фоне стали поездки в столицы азиатских и африканских стран. Об этом рассказали “Ъ FM” в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Лидером в этом сегменте стала Турция. Лучше всего продаются экскурсионные туры в Стамбул.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По сравнению с допандемическим периодом стоимость такого отдыха выросла втрое, и это сказывается на спросе, говорит гендиректор компании Art Tour Дмитрий Арутюнов:

«В лучшие годы 15-20% занимала экскурсионная тема. 80% — европейская. До Праги можно было долететь за 9 тыс. руб. Это мы потеряли. В топах сейчас Стамбул. Еще есть расширенные туры Стамбул с Каппадокией. После пандемии туристы уже предпочитают экскурсионные туры, где больше природы, нежели городов.

Что изменится с введением критериев для формата «все включено» в отелях

Что изменится с введением критериев для формата «все включено» в отелях

Из быстро растущих — Кения, Танзания. Это и сафари, и туры с отдыхом на пляже. Еще Намибия, Замбия, Зимбабве, Ботсвана. По-прежнему популярна тема с Израилем — святые места, у кого-то там много друзей, знакомых, родственников. Очень много прямых рейсов в Иран. Марокко — одно из самых любых направлений. Сейчас туда возобновились прямые перелеты бортами компании Royal Air Maroc. В Алжир тоже есть прямой перелет. Там очень интересная экскурсионная программа. В Египет едут меньше. Его репутация испорчена тем, что он всегда был очень дешевым.

Греция и все, что касается стран шенгена, несмотря на то, что греки еще выдают визы, перелеты в лучшем случае идут через Ереван либо через Кувейт. Есть на уровне математической погрешности экскурсионные туры по Европе, но чаще индивидуальные. Групповые туры сейчас собирать нереально. Не гарантировано, что все получат в одно и то же время визу, что наберется группа.

В июле активно начнет открываться Китай, особенно в условиях отложенного спроса он будет очень популярным. Активно пропагандируют себя на российском рынке Бирма, она же Мьянма, Индонезия, которая не только Бали, но и острова Сулавеси, Комодо и так далее.

Одной из первых стала принимать российских туристов и облегчила визовые условия, что удивительно, Япония. Прямого перелета нет, но очень удобные стыковки через страны Ближнего Востока. Южная Корея тоже после Японии по спросу.

И совсем экзотическая вещь — Бутан. Но доля этой экскурсионной программы, я бы не сказал, что она больше в процентном отношении, чем была до пандемии, потому что минимальный порог стоимости сильно вырос, раза в два-три. Если мы раньше могли продать недельный экскурсионный тур за €1 тыс. по Италии, сейчас у вас €1 тыс. — это только стоимость перелета».

На днях о росте спроса на экскурсионные туры в Южную Корею «Интерфаксу» сообщили туроператоры. “Ъ FM” проверил цены путевок в страну на август на сайтах агрегаторов. Недельная поездка на двоих в этот период обойдется минимум в 280-300 тыс. руб. Доходят цены готовых туров почти до 1 млн. руб. При этом отдыхающих из России в Сеуле становится в последнее время все больше, отмечает гид в Южной Корее Екатерина Рогозкина:

«Резкий скачок произошел, потому что в 2022 году действовали коронавирусные ограничения. То есть первые туристы свободно поехали в Корею осенью. И второй момент — до россиян дошло, что завтра может не настать. Люди начали путешествовать более активно. В Корее безвизовый режим. Единственное, нужно оформить электронную визу K-ETA, которую можно легко сделать в интернете. Из Владивостока в Корею ходит паром, наверное, это самый оптимальный вариант. Он стоит что-то около $1 тыс., то есть дешевле, чем самолет. Есть перелеты с пересадкой через Китай, Ташкент, Казахстан, Турцию, ОАЭ и так далее. Стоимость билета — $1,5-2 тыс. эконом-класс "туда-обратно" на одного взрослого. Туристы приезжают в сезон — это весна и осень. Что касается достопримечательностей — это городские туры, либо опять же природные — лес, горы, острова. Остров Чеджу, например, там есть вулканы. Сезон сакуры, красные листья — все это в Корее доступно. И, как правило, едут именно за этим.

Почему крымские отели привлекают дисконтом

Почему крымские отели привлекают дисконтом

Есть определенная прослойка — средний и выше среднего класс — вот эти вот туристы в принципе могут поехать в Европу, но одни говорят, что мы уже в Европе везде были, а так как туда очень сложно сейчас попасть, почему бы нам не начать изучать Азию. Второй момент — туристы говорят: мы посетили 100 стран, и у нас осталась неосвоенная Корея. Едут подростки — любители корейской волны, K-pop и дорам. На концерты тоже приезжают, но иногда просто посидеть, съесть рамен в круглосуточном магазине».

Как рассказали “Ъ FM” в Ассоциации туроператоров России, доля экскурсионных туров в портфеле участников рынка с 2019 года снижается. Сейчас у некоторых компаний она сократилась до 10%.

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Елизавета Скобцова

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