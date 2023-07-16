Шмыгаль сообщил о получении Украиной за полгода $23 млрд на покрытие дефицита бюджета

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что страна получила более $23 млрд помощи для покрытия дефицита бюджета. Эти средства, по его словам, с начала года выделили международные партнер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Шмыгаль

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Денис Шмыгаль

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«За шесть месяцев этого года в госбюджет поступили 1,3 трлн грн налогов, сборов и других платежей. Расходы за это же время составили 1,78 трлн грн»,— написал господин Шмыгаль в Facebook (принадлежит Meta, признан в РФ экстремистской и запрещена; цитата по «РИА Новости»).

«Приоритетом расходов остаются безопасность и оборона. Это около половины всех средств бюджета. На втором месте — социальные программы. На них за шесть месяцев было выделено 231 млрд грн»,— также заявил украинский премьер (цитата по Telegram-каналу издания УНИАН).

С начала спецоперации бюджет Украины получил от союзников более $45 млрд. Об этом в апреле заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Тогда же президент Украины Владимир Зеленский решил увеличить расходы бюджета страны на оборону на $14,5 млрд.

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Мария Федотова