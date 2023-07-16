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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 508-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 16 июля

Потери Киева от прекращения зерновой сделки могут составить до $500 млн в месяц. Системы противовоздушной обороны и Черноморский флот отразили атаку беспилотников на Севастополь. Более 50 россиян признаны украинскими судами виновными в военных преступлениях, сообщил генпрокурор Украины. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:25. Германия хотела бы, чтобы возникли возможности для переговоров с Россией по урегулированию на Украине, но в нынешней ситуации не видит условий для этого — глава МИД ФРГ Бербок.

9:01. Два украинских беспилотников сбиты и пять выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы при отражении атаки на Севастополь сегодня утром, уничтожены также два беспилотных катера, разрушений и пострадавших нет — Минобороны РФ.

8:56. Возобновилось движение паромов и катеров в Севастопольской бухте, остановленное из-за атаки украинских беспилотников — департамент транспорта Севастополя.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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8:53. Потери Киева от прекращения зерновой сделки могут составить до $500 млн в месяц — расчеты «РИА Новости» на основе данных ООН, Минсельхоза и таможни Украины.

8:33. Утром в воскресенье системы противовоздушной обороны и Черноморский флот отразили атаку беспилотников в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы, движение паромов и катеров в бухте было временно прекращено — губернатор Севастополя Развожаев.

8:29. Более 50 россиян признаны украинскими судами виновными в военных преступлениях, в отношении еще 200 фигурантов следствие уже завершено, материалы переданы в суд — генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

8:25. Несколько сот бойцов ЧВК «Вагнер» уже прибыли на территорию Белоруссии, Польша намерена внимательно следить за ситуацией — заместитель координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 507-й

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