Зеленский решил увеличить расходы бюджета Украины на оборону на $14,5 млрд

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой документ, предполагающий рост оборонных расходов бюджета страны на $14,5 миллиарда. Информацию об этом распространил депутат украинского парламента от партии «Голос» Ярослав Железняк.

«Рекордное увеличение бюджета 2023 года подписано президентом Зеленским»,— написал господин Железняк в своем Telegram-канале, уточнив, что данное решение официально вступит в силу 13 апреля.

Порядка $10 млрд из этих денег пойдет на нужды украинского министерства, еще $2,6 млрд планируется потратить на функционирование системы МВД Украины, остальные средства будут переданы украинской разведке и Службе безопасности Украины.

Ранее депутат Ярослав Железняк сообщил, что с февраля 2022 года в бюджет Украины поступило более $40 млрд от международных партнеров. В том числе $8 млрд, которые были переданы с начала 2023-го.

По данным Минфина Украины, в проект бюджета на 2023 год заложен дефицит в $38 млрд. Ведомство утверждало, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около $5 млрд.

Александр Кислов