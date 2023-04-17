Бюджет Украины получил более $45 млрд от союзников с начала спецоперации

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что общий объем кредитов и грантов в бюджет, предоставленных союзниками Украине после начала конфликта с Россией, достигла $45,778 млрд. Об этом он написал в Telegram-канале.

27 марта господин Железняк сообщил, что с февраля 2022 года в бюджет Украины поступило более $40 млрд от международных партнеров: $32,1 млрд за прошлый год и $8 млрд за текущий год.

По данным Минфина Украины, в проект бюджета на 2023 год заложен дефицит в $38 млрд. Ведомство утверждало, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около $5 млрд. Международный валютный фонд согласовал кредитную программу для помощи Украине на $15,6 млрд на четыре года. Кроме того, Евросоюз договорился о выделении Киеву €18 млрд в виде льготных кредитов. Всемирный банк оценивает стоимость восстановления Украины после вооруженного конфликта в $411 млрд.

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Эрдни Кагалтынов