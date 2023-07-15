ООН: за время действия зерновой сделки не было отправлено ни одного судна с российскими удобрениями

Ни одной судно с российскими удобрениями не было отправлено за время действия зерновой сделки с июля 2022 года, заявил координационный центр ООН. Беднейшие страны получили 10% кукурузы и 40% пшеницы, которые были отправлены из украинских портов в рамках сделки, добавили в центре.

«Соглашение от 22 июля 2022 года разрешает также экспорт (российских.— “Ъ”) удобрений, в том числе аммиака, однако в рамках инициативы ни одного судна с удобрениями отправлено не было»,— сообщили «РИА Новости» в центре, отметив, что экспорт удобрений зависит от ситуации с аммиакопроводом Тольятти—Одесса.

По данным ООН, за год страны с низким доходом, к которым отнесены Афганистан, Эфиопия, Сомали, Судан и Йемен, получили 2,5% продовольствия, перевезенного в рамках сделки. Это чуть более 822 тыс. т из более 33 млн.

Зерновая сделка была заключена в Стамбуле в июле 2022 года. Позднее ее несколько раз продлевали. Сейчас она действует до 17 июля. В МИД РФ ранее пояснили, что вторая часть зерновой сделки — меморандум России—ООН о снятии ограничений на экспорт российской сельхозпродукции — до сих пор не реализована.

7 июня в МИД РФ сообщили, что восстановление поврежденного аммиакопровода Тольятти—Одесса займет до трех месяцев. Минобороны РФ обвинило в подрыве аммиакопровода украинские диверсионно-разведывательные группы.

13 июля, отвечая на вопрос журналиста «Ъ» Андрея Колесникова, президент Владимир Путин заявил, что Россия может приостановить участие в зерновой сделке, если поставленные ей условия так и не будут выполнены.