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Коммерсантъ FM
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Путин допустил, что зерновая сделка может быть приостановлена до выполнения условий России

Президент России Владимир Путин прокомментировал в разговоре с журналистами перспективы продления зерновой сделки. Он отметил, что соглашение было изначально обосновано ООН как помощь беднейшим странам мира. По его словам, рост цен на продукты питания и на удобрения связан не с боевыми действиями, а с ошибками ведущих западных экономик в сфере энергетики.

«Увлеклись альтернативным источникам электроэнергии. В результате получили результат обратный тому, на который рассчитывали»,— отметил президент. По его словам, западные страны во время пандемии коронавируса усугубили ситуацию в мире, а потом решили все свалить на Россию, введя санкции.

Президент напомнил, что из вывезенного с Украины зерна только 3% пошло в беднейшие страны. При этом европейские страны сейчас сами начали вводить ограничения в отношении украинского зерна. Он напомнил, что в сделке были прописаны и российская часть условий, которые так и не были выполнены. «Все игра в один ворота. Ни одного пункта не исполнено»,— отметил президент.

Владимир Путин напомнил, что Россия по доброй воле продляла сделку. Президент сказал, что пока еще подумает о перспективах продления. Сейчас, допустил президент, сделка может остаться приостановленной. Россия же, в случае такого решения возобновит свое участие в ней только после выполнения своих условий.

Российская сторона допускала выход из зерновой сделки, указывая на необходимость решения «пяти системных проблем». Среди них — подключение Россельхозбанка к SWIFT, а также восстановление работы аммиакопровода «Тольятти—Одесса».

Анастасия Ларина

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