МИД РФ: для восстановления поврежденного аммиакопровода Тольятти—Одесса потребуется от одного до трех месяцев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что для проведения ремонтных работ на поврежденном участке аммиакопровода Тольятти—Одесса потребуется от одного до трех месяцев. Ранее сегодня Минобороны сообщило, что 5 июня украинские диверсионно-разведывательные группы подорвали аммиакопровод в районе Масютовки в Харьковской области. Украинские власти говорили, что аммиакопровод был поврежден в результате обстрела российских войск.

«Выведена из строя одна из насосных станций. Сработали блокировочные клапаны, но все равно произошла утечка сырья. По предварительным оценкам, на ремонтно-восстановительные работы потребуется примерно от одного до трех месяцев. И это, разумеется, при наличии доступа к месту повреждения»,— сказала госпожа Захарова в ходе брифинга, трансляция которого велась на RuTube.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства отметила, что Россия примет все необходимые усилия, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. «Уже сейчас можно констатировать, что единственная сторона, которая никогда не была заинтересована в реанимировании трубопровода,— это, безусловно, киевский режим»,— добавила она.

Сегодня Минобороны России сообщило, что 5 июня в районе Масютовки в Харьковской области украинская ДРГ взорвала аммиакопровод Тольятти—Одесса. Оборонное ведомство уточнило, что российские военные не пострадали, но ранения получили мирные жители. В ведомстве уточнили, что в настоящее время идет стравливание остатков аммиака.

Перезапуск аммиакопровода Тольятти—Одесса является одним из условий российской стороны для продления зерновой сделки. Транзит из Тольятти в Одессу по аммиакопроводу был приостановлен 24 февраля 2022 года из-за начала боевых действий на Украине. 26 мая Россия заявила о готовности запустить аммиакопровод «в считаные дни». Однако, по словам Марии Захаровой, Украина «тормозит процесс». В последний раз зерновую сделку продлили в мае на 60 дней, до 18 июля.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева