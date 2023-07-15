Президент Южной Кореи прибыл на Украину

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль прибыл с необъявленным визитом на Украину, сообщает «Рёнхап». Это первая поездка Юн Сок Ёля в страну с момента избрания на пост в 2022 году.

По данным агентства, южнокорейский президент приехал с супругой из Польши. Юн Сок Ёль посетил Бучу и Ирпень, а также планирует провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Южнокорейские власти в мае сообщали, что рассмотрят вопрос о военных поставках на Украину, речь шла о боеприпасах. Господин Зеленский выражал надежду, что Киев получил от Сеула системы противовоздушной обороны.

Подробнее о планах Южной Кореи — в материале «Ъ» «Сеул на распутье».

Лаура Кеффер