Зеленский выразил надежду на поставки систем ПВО из Южной Кореи

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Южная Корея поддержит Украину поставками систем противовоздушной обороны (ПВО). Соответствующее заявление господин Зеленский сделал в интервью газете «Чосон Ильбо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

«Мы знаем, что (у Сеула.—"Ъ") существуют ограничения в отношении поставок вооружений. Но я считаю, что эти принципы не должны применяться к оборонным системам и оборудованию для защиты энергосистем. Зенитные комплексы — это чисто оборонительное оборудование, а не вооружение. Мы искреннее надеемся, что Корея поддержит нас в этой области»,— сказал глава Украины.

Помимо этого, глава Украины рассчитывает на поставки комплектующих, которые можно будет использовать для модернизации украинской системы предупреждения об авиаударах. Господин Зеленский подчеркнул, что для восстановления страны потребуется накрыть ее «небесным щитом».

«Мы сможем тесно сотрудничать в сфере безопасности и обороны, передовых технологий и киберпространства, а также в процессе реабилитации нашего народа после конфликта. Мы также заинтересованы в сотрудничестве в области зеленой энергетики. Учитывая ресурсы Украины и технологические возможности Кореи, я думаю, что сфера (производства.—"Ъ") литиевых батарей выглядит многообещающе»,— сказал президент Украины.

Он добавил, что мощности по производству лития есть на Украине еще со времен Советского Союза. Помимо этого, считает господин Зеленский, Украина могла бы производить «сопутствующие товары».

О том, что Сеул рассмотрит вопрос военных поставок на Украину (речь шла о боеприпасах), 25 мая сообщил советник президента Южной Кореи по национальной безопасности Чо Тхэ Ён. В то же время советник дал понять, что на данный момент планов по отправке боеприпасов на Украину (ни напрямую, ни через Польшу) у руководства страны нет.

Подробнее о планах Южной Кореи в контексте украинского конфликта — в материале «Ъ» «Сеул на распутье».

Григорий Лейба