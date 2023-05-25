Канцелярия президента Южной Кореи допустила поставки боеприпасов на Украину

Советник президента Южной Кореи по национальной безопасности Чо Тхэ Ён заявил, что вопрос поставок боеприпасов на Украину власти республики рассмотрят после изучения ситуации на местах, пишет Yonhap. Пока Сеул отказывает Киеву в военных поставках.

«До сих пор мы оказывали Украине гуманитарную и финансовую помощь…. Мы планируем рассмотреть этот вопрос (поставок снарядов.—"Ъ") после мониторинга ситуации на местах и в свете других событий»,— сказал господин Чо на заседании комитета парламента.

В то же время советник отчетливо дал понять, что на данный момент планов по отправке боеприпасов на Украину (ни напрямую, ни через Польшу) у руководства страны нет.

Григорий Лейба