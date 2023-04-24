Сеул на распутье

Южная Корея объявила о введении экспортных ограничений в отношении России и Белоруссии. Новые правила, которые затронут более 700 товаров и начнут действовать 28 апреля, были обнародованы накануне начавшегося в понедельник государственного визита в США президента страны Юн Сок Ёля. Первый за 12 лет визит главы южнокорейского государства в Вашингтон определит, сумеет ли Сеул избежать выполнения требования США о начале поставок летального оружия Украине. Юн Сок Ёль ищет способ укрепить союз с Вашингтоном и не рассориться с Москвой, предупредившей Сеул, что военная помощь Украине разрушит отношения с Россией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Флаги Южной Кореи возле Белого дома США

Фото: Patrick Semansky / AP Флаги Южной Кореи возле Белого дома США

Фото: Patrick Semansky / AP

Решение Министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи, ужесточающее экспортный контроль над поставками в Россию и Белоруссию 741 товаров — самая масштабная мера Сеула в ответ на военную операцию на Украине. В марте прошлого года вслед за американскими санкциями Южная Корея объявила о контроле над экспортом в РФ 57 нестратегических товаров и технологий. Теперь же, с учетом внесенных в него дополнений, список расширился до 798 позиций.

Новые ограничения, в частности, затронут промышленное и строительное оборудование, товары сталелитейной, химической отраслей, автомобилестроения, детали для автомобилей дороже $50 тыс., проводники и квантовые компьютеры, а также детали для них. При этом в первоначальном южнокорейском списке запрещенных товаров фигурировали компьютеры, работающие при высоких температурах, высокофункциональные компьютеры (параллельные вычислительные системы), микропроцессоры и микроконтроллеры, измерители частот, оборудование для производства и проверки полупроводников, программное обеспечение для разработки и производства транзисторов и электронного оборудования.

Введенные меры все же нельзя считать санкциями, поскольку речь идет не о полном запрете на экспорт, а лишь об усложнении процедуры поставок.

С 28 апреля, после утверждения новых правил, заявки южнокорейских компаний-экспортеров будут рассматриваться отдельно в каждом конкретном случае.

В виде исключения компаниям будет предоставляться разрешение на экспорт. Какие именно критерии необходимы для получения разрешения, не уточняется.

Обнародование 14-кратного увеличения позиций экспорта в Россию, в отношении которых будут действовать более жесткие правила, произошло накануне начавшегося в понедельник пятидневного визита в США президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. Приуроченный к 70-летию стратегического альянса двух стран, визит корейского президента имеет высший в дипломатической практике статус государственного. Это первый за 12 лет подобный визит южнокорейского лидера в США, в ходе которого пройдет его уже шестая встреча с президентом США Джо Байденом.

После американо-южнокорейского саммита, намеченного на 26 апреля, президент Юн Сок Ёль будет удостоен чести выступить с речью перед обеими палатами Конгресса США. Кроме того, в программу его визита, который продлится до 29 апреля, включены обед с госсекретарем Энтони Блинкеном и вице-президентом Камалой Харрис, посещение брифинга военного командования США, встреча в Массачусетском технологическом институте с учеными, работающими в области цифровых технологий и биологии, а также выступление с речью в Гарвардском университете.

В поездке в Вашингтон президента Юн Сок Ёля сопровождает делегация ведущих южнокорейских бизнесменов, включая главу Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна.

Как заявили в администрации южнокорейского президента, визит должен укрепить и расширить оборонное сотрудничество, конкретизировать сотрудничество в сфере экономической безопасности, цепочек поставок, сфере ключевых и новых технологий (полупроводники, батареи, квантовые технологии).

Введя новые экспортные ограничения в отношении России, президент Юн Сок Ёль поспешил продемонстрировать лояльность союзнику перед решающим разговором о возможных поставках южнокорейского оружия Украине.

Подтверждением того, что эта тема станет для Юн Сок Ёля самой трудной и требующей дипломатического лавирования в ходе его визита в США, стали громкие заявления прошлой недели, вызвавшие резонанс в Москве, Вашингтоне и в самом Сеуле.

Еще в октябре прошлого года, выступая на Валдайском форуме, президент России Владимир Путин предостерег Южную Корею от поставок летального оружия Киеву, напомнив, что Москва не поставляет оружие КНДР, хотя могла бы это делать. После этого слова Владимира Путина прокомментировал лично Юн Сок Ёль, который четко и недвусмысленно дал понять, что оружейные поставки Киеву невозможны и Южная Корея оказывает Украине только гуманитарную помощь.

Однако закрывший тему президент Юн Сок Ёль спустя полгода сам же ее открыл вновь. В интервью агентству Reuters в прошлую среду он сообщил, что Сеул не исключает возможности поставок оружия Украине, если возникнут обстоятельства, с которыми «международное сообщество не сможет мириться». Этими обстоятельствами Юн Сок Ёль назвал серьезную опасность для мирного населения или «грубое нарушение законов войны».

Изменение формулировки Сеула, в которой неожиданно появилась отсутствовавшая в ней ранее двусмысленность, не осталась незамеченной в Москве.

«К нашему сожалению, Сеул занял достаточно недружественные позиции во всей этой истории. Это продолжение. Разумеется, все больше и больше стран будут пытаться втянуть непосредственно в этот конфликт»,— прокомментировал интервью Юн Сок Ёля пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Конечно же, начало поставок вооружения будет косвенно означать определенную стадию вовлеченности в этот конфликт»,— предупредил он.

C жестким заявлением выступил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. «Появились новые желающие помочь нашим врагам. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что в принципе это государство готово поставлять киевскому режиму оружие. При том, что еще недавно южнокорейцы горячо уверяли, что возможность поставок летального оружия Киеву полностью исключают. Интересно, что скажут жители этой страны, когда увидят новейшие образцы российского оружия у своих ближайших соседей — наших партнеров из КНДР?» — написал Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что любые поставки вооружений Киеву Москва рассматривает как откровенно враждебный антироссийский акт. «Подобные шаги крайне негативно скажутся на двусторонних отношениях с теми государствами, которые их предпринимают, и будут учитываться при формировании российских позиций по вопросам, затрагивающим коренные интересы безопасности соответствующих стран»,— отметила Мария Захарова. «В случае с Республикой Корея речь могла бы идти о подходах к урегулированию на Корейском полуостров»,— добавила она.

В ответ на жесткую реакцию Москвы в Сеуле поспешили дать задний ход, впрочем, сохранив недосказанность. Как заявил неназванный представитель президентской администрации, которого цитирует агентство Yonhap, предположение Юн Сок Ёля имело «гипотетический характер».

«Мы не делаем этого потому, что одновременно с тем, что Южная Корея активно поддерживает международное сообщество ради защиты свободы граждан Украины, мы должны стабильным образом управлять отношениями с Россией»,— заявил собеседник агентства.

«Власти России комментируют то, что еще не произошло, но можно посмотреть на это с противоположной стороны: то, как мы будем поступать впредь, зависит от России»,— добавил он.

В самой же Южной Корее поднялась политическая буря. «Если будет инициирована военная помощь, незамедлительный прямой удар в первую очередь получат наши компании. Перед саммитом с США президент Юн Сок Ёль должен был официально зафиксировать, что придерживается принципа невозможности предоставления военной помощи, а не намекать на ее возможность»,— заявил лидер парламентской фракции ведущей оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Пак Хон Гын. «Демократическая партия не потерпит односторонних решений правительства, представляющих серьезную угрозу национальным интересам и безопасности страны»,— добавил Пак Хон Гын (партия «Тобуро» имеет большинство в Национальном собрании).

Бурная полемика Москвы и Сеула не осталась незамеченной в Вашингтоне. «Я видел эти заявления. Я бы напомнил, что у нас есть союзнические договоренности с Южной Кореей. Мы относимся к этим обязательствам очень, очень серьезно»,— отметил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя заявления российской стороны, предупредившей Сеул о возможных негативных последствиях поставок вооружений Киеву. Таким образом, США дают понять, что готовы играть на обострение, и призывают Сеул не бояться реакции Москвы, обещая Южной Корее «зонтик безопасности».

Сергей Строкань